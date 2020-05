Un incendio que no cede: Micco enfrenta paro de funcionarios del INDH que piden salida de todo el consejo

A las 15 horas de hoy, se reunirán de forma extraordinaria -por segunda vez esta semana- los once consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos para analizar el escenario que enfrenta el organismo luego de que ayer las dos asociaciones de funcionarios que lo componen se declararan en paro.

La decisión es un capítulo más de la polémica que generaron los dichos del director del INDH, Sergio Micco, quien en entrevista con El Mercurio el fin de semana planteó que “no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades: no hay derechos sin deberes”.

La protesta de los funcionarios del INDH -que desde el año pasado han expresado sus reparos a Micco- esta vez tiene un ingrediente adicional: piden la renuncia de todo el consejo, tanto de los seis miembros que apoyan la gestión del ex dirigente DC, como de los cinco disidentes. En el primer grupo se cuenta Carlos Frontaura, Sebastián Donoso, el exdiputado DC Eduardo Saffirio y el ingeniero cercano a RN Cristián Pertuzé. Al otro lado de la línea están la exdirectora del organismo Consuelo Contreras, Salvador Millaleo, Debbie Guerra, Margarita Romero y Yerko Ljubetic.

Los funcionarios plantean diez razones que justifican que se renueve ahora el consejo del INDH. Apuntan particularmente a lo insostenible de la crisis interna que desde el estallido social tiene dividido al consejo debido a las discrepancias sobre la sistematicidad o no de las violaciones a los DD.HH.

“No solo el director tiene responsabilidad en la crisis”, sostienen los trabajadores del INDH.

Añaden que “la composición (del consejo) no cumple con los principios de autonomía que exige la norma internacional, y su funcionamiento sigue aun la lógica del binominal, llevando el debate a una disputa partidista de izquierdas o derechas, oposición o gobierno, que en nada aporta a la defensa irrestricta de los derechos humanos”.

A la vista de las discrepancias públicas entre los consejeros, que muchas veces han llegado a las descalificaciones personales, los funcionarios cuestionan que en el actual consejo “se hacen primar posiciones personales por sobre el derecho internacional de los derechos humanos, única interpretación que fija nuestra ley”.

“Han demostrado que no pueden debatir y no existe un mínimo de respeto que les permita remontar la crisis a la que no sólo los dichos de Micco, sino varias situaciones de estas y anteriores, han llevado a la institución... han perdido el foco de la función institucional que es velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado en favor de los derechos de la ciudadanía...", agregan una de las asociaciones de Funcionarios en una carta dirigida al consejo.

A mediados de enero, el director también se había visto involucrado en un entrevero con las asociaciones de funcionarios de la entidad, luego de que él afirmara que había un “sesgo” al interior del INDH. En aquella ocasión, ambas partes se reunieron, tras lo cual los funcionarios decidieron cancelar su amenaza de ir a un paro nacional, medida que sí tomaron esta vez.

Micco responde

Ayer Micco respondió a los funcionarios a través de una carta interna. En ella alude a la polémica por sus dichos: “¿Qué dije cuando afirmé que no había derechos sin deberes? La respuesta está en la entrevista. ‘No hay derechos sin deberes. Esto lo estamos viendo dramáticamente hoy. El derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber que va más allá de lo exigible’. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto?”

“El cumplimiento del deber del INDH es lo que posibilita el ejercicio de los derechos de los más desprotegidos de nuestra sociedad. Cumplimos con nuestro deber cuando visitamos a las personas y menores de edad que están bajo la custodia del Estado, como también a los migrantes que intentan volver a sus países de origen. Y hoy debemos cumplir nuestro papel para garantizar el derecho a la vida de los más pobres de nuestro país”, agrega.