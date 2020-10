Un Plebiscito cruzado por la pandemia: Minsal destaca cumplimiento de medidas sanitarias, pese a la ralentización del proceso

Filas que se extienden por cuadras afuera de los locales de votación y el absoluto uso de mascarilla han marcado la inédita jornada de Plebiscito en medio de la pandemia del coronavirus.

Con un reporte de 9.784 casos activos -la mayoría concentrados en la regiones Metropolitana (2.143), Biobío (1.419) y de Los Lagos (1.331)- además de 1.540 nuevos contagios en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias evalúan positivamente el proceso.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, destaca a La Tercera que pese a las aglomeraciones que se han producido en algunos recintos, debido a la masiva convocatoria, “lo que hemos visto es que en los distintos locales de votación las medidas que habíamos acordado con el Servel sí se han ejecutado: hacer las filas al exterior, la limitación del distanciamiento social y principalmente el uso de la mascarilla”.

En las cuatro horas restantes del proceso, Zúñiga hace un llamado a que la ciudadanía mantenga los resguardos que persiguen evitar contagios de coronavirus, considerando que los casos activos han retrocedido y se acercan a los niveles de abril. “Esperamos que nos ayuden con las recomendaciones; que ojalá lleven su lápiz pasta azul (para evitar compartirlo y reducir el riesgo), cumplan el distanciamiento físico y mantengan el uso de mascarilla obligatorio, la que debe ser desechada al momento de volver al hogar", destacó la autoridad.

Sobre el estado de la red asistencial en el país, el subsecretario reporta una demanda menor en los recintos de urgencia. Además, explica que los turnos se han reforzado para que los funcionarios de la salud puedan ir rotando y cumplir con su deber cívico.

Aumento del tiempo

Tras analizar las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades -como remover por algunos segundos la mascarilla, sanitizar la cámara e higienizar los materiales, entre otras- y compararlas con elecciones previas, el Instituto de Sistemas Complejos (ISCI) ya había pronosticado una mayor demora en el tiempo de votación individual del proceso en curso. Eso, considerando que en la segunda vuelta presidencial de 2017 cada votante demoró 1 minuto y 44 minutos en sufragar, plazo que la entidad proyectó que, en esta ocasión, se elevaría a casi el doble, alcanzando 3 minutos y 1 segundo por persona.

“Ha sido bastante heterogéneo como se han implementado los aforos dependiendo del local. Hasta el momento, lo que hemos visto es que no se está contabilizando a quienes salen (para permitir el ingreso de un número equivalente de personas) y no está la información precisa del aforo general del recinto, sino que se está tratando de hacer un manejo a nivel de mesa; es decir, se va a la puerta, se pregunta quienes asisten a tal mesa, que está vacía. Otra cosa que hemos observado, que también es heterogéneo, es que en algunas mesas el libro está de con los apellidos desde la A hasta la M y desde la L a la Z, lo que permite hacer el proceso un poco más simultáneo”, detalla Susana Mondschein, ingeniera logística e investigadora del ISCI.

En ese sentido, Mondschein plantea que esto va en la línea de la recomendación de controlar los aforos según las mesas y no seguir una regla general, que podría no cumplirse en todos los lugares. “Hay que sacar lecciones para la próxima elección. Me da la impresión que los colegios tuvieron bastante libertad para implementar esta regla. En estricto rigor, no se está midiendo (las personas que salen y las que deben entrar), sino que el flujo se determina con respecto a las mesas más vacías”, recalca.

El académico de la Usach, Claudio Castillo, sostuvo que mientras en algunos locales más amplios y con áreas al aire libre se pudo disponer de trayectos separados para el ingreso y salida de los votantes, en otros más pequeños la afluencia de personas obligó a establecer filas en las calles que, en algunos casos, han hecho difícil el distanciamiento social. “El sol y el calor son otros factores que hay que tener en cuenta: la gente tiende a ponerse a la sombra y eso también puede hacer difícil mantener el distanciamiento físico”, advierte Castilo.

Un votante y un vocal con Covid-19

Aunque las autoridades sanitarias -que se espera que hacia el final del día hagan un balance general del proceso- comentan que la jornada se ha desarrollado sin sobresaltos sanitarios, sí se han registrado algunos casos de Covid-19 positivo que se han dirigido a las urnas.

El primero fue identificado en la Región de Antofagasta, en la Escuela Básica República de Italia. En una fiscalización al interior del local de votación, y antes de que el hombre emitiera su voto, fue detectado como positivo para coronavirus en la plataforma SIMMCAR de Carabineros. El individuo fue aislado y los antecedentes fueron entregados a la autoridad sanitaria y a Fiscalía.

En tanto, en la comuna de Pichidegua en la Región de O’Higgins, un vocal de la mesa 20M del Liceo Latinoamericano fue notificado del resultado de su examen PCR -realizado el jueves pasado- cuando ya cumplía funciones electorales. Por protocolo, se desalojó el local mientras era sanitizado.

Marisol Provoste, una de las electoras que estaba en la fila a la espera de sufragar en la mesa 20M, relata que se retiró del local y decidió no votar tras la situación: “Da susto, porque si hay otra persona contagiada no sabemos”.

En Valparaíso, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, informó que “antes de la conformación de las mesas se presentó un vocal en Llay-Llay como posible caso sospechoso, quien no tuvo contacto estrecho con ninguna persona en el local de votación, quien fue trasladado rápidamente al hospital de esa ciudad. La persona presentó sintomatología leve, se tomó PCR y fue enviado a su domicilio, donde actualmente está guardando aislamiento”.

En Concepción durante la mañana no se alertó de la presencia de votantes con Covid-19 o personas que debieran estar en cuarentena preventiva. Sin embargo, en cada establecimiento hay resguardo de Carabineros y personal dedicado a la entrega de alcohol gel para manos. El proceso también está siendo supervisado por fiscalizadores de las seremi de salud en los ingresos de cada establecimiento.

Mientras, en la Región Metropolitana dos vocales de mesa de la comuna de Puente Alto presentaron síntomas asociados a Covid-19. Una de ellas correspondió, finalmente, a una crisis hipertensiva, y en el segundo caso el individuo fue sometido a un test PCR en un Cesfam de la comuna y quedó con indicación de reposo en su hogar.