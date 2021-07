Una foto Jadue-Boric hoy y los desafíos post primarias: la reunión en que Apruebo Dignidad limó asperezas

A las 11 de la mañana del viernes 16 de julio, en la casona de la calle Gorbea en donde funciona el comando del candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se reunieron las dirigencias de los partidos de Apruebo Dignidad.

La cita ocurrió al finalizar una semana marcada por las tensiones y acusaciones cruzadas entre el abanderado del Frente Amplio, Gabriel Boric, y su par comunista. Tras el último debate televisivo entre ambos, Jadue acusó al diputado y a su coalición de ser responsables de que existan “presos políticos” en Chile, rompiendo el fair-play que había marcado la campaña. Después de eso, y de una serie de críticas entre los liderazgos de la coalición, algunos dirigentes sostuvieron incluso que se ponía en riesgo el futuro del pacto.

En ese contexto, las dirigencias de los partidos de Apruebo Dignidad decidieron reunirse no sólo para poner paños fríos, sino también para analizar la logística del mismo día de la elección y proyectar los desafíos que pondrán a prueba a la incipiente coalición desde el lunes en adelante.

En la cita -que duró cerca de una hora- por el Frente Amplio participó la presidenta de RD, Margarita Portuguez y su par de Convergencia Social, Alondra Arellano; el secretario general de RD, Sebastián Depolo; y el diputado de Unir, Marcelo Díaz. Por el comando de Jadue estuvo Juan Andrés Lagos (PC) y otros dirigentes que apoyan al abanderado comunista como Ana María Gazmuri, el exsocialista Gonzalo Martner, además de personeros de Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social y la Izquierda Cristiana.

Según presentes en el encuentro, los dirigentes de Apruebo Dignidad pusieron sobre la mesa las tensiones que habían marcado la semana y reconocieron que habían estado “caldeados” los ánimos durante los últimos días de campaña.

En ese sentido, en la reunión se definió realizar un “gesto de unidad” esta noche: una foto entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. La idea, dicen fuentes del bloque, es que el candidato que pierda se dirija hacia el lugar donde esté el ganador con su equipo. De esta manera, el PC le transmitió a sus pares que hoy estarán en esa misma casona en calle Gorbea, mientras que el Frente Amplio comunicó que su central operaría en la sede de Revolución Democrática en Providencia. Para esto, además, se designaron a dos dirigentes para liderar las comunicaciones durante la jornada entre el PC y el Frente Amplio.

“La reunión permitió acordar la importancia de llamar a votar este domingo, de seguir convocando a la primaria de Apruebo Dignidad y de unir los esfuerzos para transformarnos en alternativa de gobierno. Desde el lunes la tarea será sólo una: prepararnos para gobernar”, sostuvo Depolo.

Asimismo, los dirigentes comenzaron a delinear algunos de los temas que tendrán que resolver desde el lunes en adelante: cómo reordenar los equipos de campaña y el trabajo programático de ambas candidaturas. Una compleja tarea que, dicen fuentes del bloque, estará cruzada por la negociación parlamentaria.

Sobre estos puntos, no obstante, no entraron en detalle. Pese a esto, en el bloque reconocen que reorganizar los comandos no será una tarea fácil. Tanto en el Frente Amplio como en el PC sostienen que quien gane esta noche tendrá la “hegemonía” de la campaña y aseguran que cómo funcionarán los equipos también depende de la votación que logre cada candidato. Asimismo, desde el pacto aseguran que tampoco está decidido qué rol cumplirá el candidato que desde mañana ya no siga en carrera.

Por su parte, en el bloque aún no hay claridad sobre cómo se desarrollará la conversación sobre la elección parlamentaria. Si bien desde el FA y el PC sostienen que tener solo una lista electoral sería más “eficiente”, algunos en el bloque ven “difícil” que el pacto logre ese objetivo.

Asimismo, según fuentes del bloque, durante la reunión se remarcó la importancia de tener una participación superior a la primaria de Chile Vamos. Según explican en Apruebo Dignidad, ese factor los podría dejar “por sobre” el resto de la centroizquierda y proyectaría una mayor “gobernabilidad” de cara a noviembre.

Las impresiones de esta mañana

En tanto, a primera hora de esta mañana, el candidato comunista sostuvo un desayuno con su equipo de campaña. El alcalde comenzó su jornada acompañado de algunos principales liderazgos de su partido, como los diputados Camila Vallejo, Karol Cariola, Marisela Santibáñez y Boris Barrera, además de los alcaldes de Macul Gonzalo Montoya y de Cerro Navia, Mauro Tamayo; y algunas personalidades que apoyan su candidatura como Gazmuri y el actor Bastián Bodenhofer, además de su equipo de la franja.

Mientras Jadue se dirigía a votar en Recoleta, el diputado Gabriel Boric emitía su sufragio en Magallanes. En el lugar, el parlamentario se mantuvo en la línea de los dirigentes de su coalición e hizo un gesto hacia la “unidad” del sector. “Hoy día en la noche todos quienes expresaron su adherencia por Daniel y por mí nos vamos a encontrar en un mismo proyecto, entonces no nos andemos denostando entre nosotros. La unidad es difícil de construir, las confianzas no son fáciles, se rompen cuando hay tratos así es difícil. Yo estoy muy optimista y creo que vamos a salir todos juntos unidos en la noche”, sostuvo Boric.

Por su parte, Jadue evitó repetir sus críticas a los frenteamplistas y se limitó a hacer un llamado a la participación. “Llamar a todo el mundo a levantarse, hoy es un día hermoso y vamos a hacer que termine con mucha más belleza todavía”, dijo el jefe comunal.

Desde ambos sectores reconocían que hasta la jornada de hoy se ha ido estrechando la distancia entre ambos candidatos, la que, sostenían, dependerá en su mayor medida de la participación de la jornada. Por eso mismo, dicen en Apruebo Dignidad, el “nerviosismo” ha acompañado a los dos comandos. Hasta el cierre de esta edición, los dirigentes del Frente Amplio sostenían sus últimas reuniones antes de dirigirse a la sede de RD, mientras que el equipo electoral del Partido Comunista comenzaba a juntarse en la sede del Ical.