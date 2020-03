Una tormenta perfecta: Circulación de virus respiratorio en marzo es la mayor de los últimos cinco años

Para el sistema de salud chileno, la pandemia del coronavirus no es el único motivo de preocupación. A la mayor demanda de camas críticas que detonará el Covid-19, se suma el aumento en la circulación de otras enfermedades respiratorias, que podría complicar aún más a la red sanitaria.

Según el último reporte del Instituto de Salud Pública (ISP), entre el 8 y 14 de marzo (semana epidemiológica 11) se detectaron 51 casos positivos de enfermedades como el virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza, influenza A e influenza B, 16% más que a la misma fecha de 2019 y tres veces más que en el mismo período de 2015.

Hasta dicha semana, el país tenía 483 casos confirmados de esos virus, acumulados durante todo el año. Esto es 9% más que a igual período del año pasado, y casi cinco veces más que a la misma fecha del año 2015, cuando solo se contabilizaban cien casos.

¿Por qué se produjo este aumento? José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, dice que no hay motivos claros, pero que una explicación podría estar en el hemisferio norte del planeta, donde “este año, el brote de influenza fue particularmente violento, tanto por número de contagiados como por número de muertos, y probablemente ese puede ser un factor”.

De cualquier forma, el aumento de otros virus podría generar una “tormenta perfecta” en el sistema de salud, que ya está funcionando a toda máquina para contener el brote de Covid-19, enfermedad sobre la cual no existe experiencia previa.

“Independiente de la circulación del resto de los virus, que ya complican al sistema de salud, lo que podría a llevar al colapso al sistema de salud es la circulación del Covid-19, ya que son casos nuevos que no estaban contabilizados en años anteriores”, dice Bernucci.

¿Se necesita ampliar aún más la red de camas críticas? El experto dice que Chile tiene 50% menos de camas que el promedio OCDE, pero que frente a una crisis sanitaria, cualquier infraestructura será insuficiente.

“Independiente de que se tenga toda la infraestructura del mundo, si no aplicas las medidas de prevención, como el aislamiento social y la cuarentena, no se logrará nada, porque no hay un sistema de salud en el mundo que aguante un gran aumento de consultas en tan corto plazo”, dice.

El académico de Salud Pública de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, advierte que no solo se necesitan camas: “También se requiere personal sanitario capacitado, y ahí podríamos tener una demanda que será difícil de responder. Porque en España, por ejemplo, el 12% de los infectados hasta la semana pasada eran del personal de salud. Entonces, puede haber un cuello de botella”.

Sin embargo, los virus respiratorios han tenido distintos comportamientos, lo que podría ser un alivio. Castillo cuenta que “no sabemos cómo se comportará la circulación de influenza, virus respiratorio sincicial y Covid-19 al mismo tiempo. Sin embargo, según datos internacionales, sabemos que el coronavirus no afecta tanto a los niños como el virus sincicial”.

A eso, agrega el experto, podría ayudar también la masiva vacunación que ha ocurrido en los últimos días, mayor a la registrada en 2019, además del cambio de hábitos de higiene.