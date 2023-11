“Uno podría hacer el cálculo mezquino de decir ‘no son de aquí, son de al lado’”: la irónica alusión del decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile al Caso Hermosilla

El miércoles 15 de noviembre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile celebró el egreso de más de 420 alumnos y alumnas de la generación 2018. Como de costumbre, la ceremonia contó con la presencia de los estudiantes, académicos y el decano de la facultad, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, quien aprovechó su intervención no sólo para felicitar y rememorar el camino de los recién egresados, sino que también para referirse a dos hechos recientes que han salpicado tanto a su casa de estudios como a la profesión que ejerce.

En rigor, por cerca de cinco minutos el decano se refirió a la polémica que envuelve al abogado Luis Hermosilla, luego de que Ciper revelara el martes un audio en el que se vincula al profesional en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

“Ayer en la tarde fuimos testigos a través de la prensa de hechos muy graves de connnotación pública”, comenzó la alusión de Ruiz-Tagle al caso, para luego entregar una reflexión ante los presentes.

“Estamos pasando tiempos muy duros que han puesto en tela de juicio la ética profesional de los abogados y abogadas. Y claro, uno podría hacer el calculo mezquino y decir ‘bueno, no son de aquí, son de al lado, de una universidad...’, pero ojo, esto está muy cerca. Tenemos que trabajar y tenemos que comprometernos en serio en esta cuestión”, agregó la autoridad educativa.

Ruiz-Tagle, así como otros abogados, no quedó ajeno a la polémica desatada por la filtración del audio y así lo reflejó en su discurso de casi media hora.

Pero las alusiones del decano a la contingencia no terminó ahí. También aprovechó el espacio para referirse a una polémica puertas adentro: la funa que el miércoles pasado estudiantes del plantel realizaron al exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, mientras participaba como expositor en el Congreso de Ciencias del Derecho y Filosofía Jurídica-Política, organizado por estudiantes de la facultad en cuestión.

Si bien la casa de estudios lanzó al día siguiente un comunidado firmado por el propio Ruiz-Tagle donde se afirmaba tajantemente que “el profesor Micco no fue censurado ni se le impidió el ingreso a la Facultad de Derecho”, pues este pudo realizar su conferencia y exponer sus ideas en el Congreso, de todos modos el decano decidió retomar la discusión.

“Hace unas semanas vivimos un hecho noticioso en nuestra facultad que tuvo alta repercución en los medios nacionales. En esa oportunidad hicimos una declaración criticable, como son todas las opiniones y declaraciones humanas de racionalidad y tratar de entender lo que había sucedido, y reiteramos nuestro compromiso de promover una reflexion académica respetuosa, tolerante y con espíritu crítico”, dijo.

Y luego se explayó: “El diálogo entre personas de derecho, en nuestra escuela, tal como se indica en los paneles a los que me refería, creemos en la fuerza de la razón, valoramos el disenso. Ningún integrante o grupo de esta comunidad puede abogarse la atribución de censurar a otro grupo en el debate universitario ni tampoco determinar quiénes pueden visitar nuestras aulas. Estas aulas están abiertas para todos quienes quieren pensar libremente para desarrollar el conocimiento y nuestra cultura democrática. Asegurar un espacio de libre expresión, de diálogo racional y deliberación en un contexto de disenso, en un contexto de encrispación nacional y mundial, es difícil y constituye un desafío (...). Nuestra facultad admite el disenso cultural, religioso, político, económico y también admite la participación y manifestación de los grupos políticos organizados. Es muy bueno que hayan partidos políticos organizados en nuestra facultad. No hemos sido, no vamos a ser y no creo que se pueda aspirar a una Universidad de Chile gremialista con la política a un lado”.

Por último, la autoridad rechazó la idea de una universidad militante, aludiendo al hecho que tuvo lugar en la casa de estudios en 2021, cuando el entonces rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, autorizó al gobierno actual a usar el Instituto de Estudios Internacionales para conformar su gabinete.

“Yo me expresé públicamente en el Consejo Universitario contra la universidad militante y es bueno que sepamos que la universidad no está para servir a un gobierno de turno, ni a un partido de turno, ni a una opinión determinada. La política está para que exista un debate racional, un debate crítico. Ningún espacio de nuestra universidad puede prestarse para favorecer a un gobierno determinado. Esto no significa que no se realicen actividades de los ministerios, pero no podemos instrumentalizar la universidad para que sea una entidad militante. Las dependencias de la universidad están preferentemente para el trabajo académico universitario y también para la manifestación de las ideas políticas en un ambiente de pluralismo, no parametrado”, concluyó.