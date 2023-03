“Uso de armas de fuego será sólo en última instancia”: los límites que Interior fija para policías y militares antes de disparar

Necesidad: “Solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber. Las y los funcionarios que cumplan labores de mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego, las que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. Este principio exigirá que, en la circunstancia particular, no exista otra alternativa razonable que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda lograrse”.