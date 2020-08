Viajes en barco y discurso en la ONU: Los 12 meses de Greta Thunberg fuera de la escuela

“Todo esto está mal. No debería estar parada aquí. Debería estar de vuelta en la escuela al otro lado del océano. Sin embargo, ¿todos ustedes vienen a nosotros en busca de esperanza? ¡Cómo se atreven!”. Así, la activista climática de 17 años criticó ante la Asamblea de la ONU a los líderes mundiales en septiembre pasado en Nueva York, en un discurso en el que enfatizó en la necesidad de combatir el cambio climático: “Si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos”. A meses del potente discurso, la joven anunció que tras un año sabático marcado por la “Huelga por el Clima” retomó la escuela.

La vida de Greta Tintin Eleonora Thunberg Ernman ha estado marcada por el cuidado a la naturaleza, especialmente desde que saltó a la fama en 2018 por participar y liderar protestas escolares en las afueras del Parlamento de Suecia conocidas como Fridays for Future, en las que la menor acudía todos los viernes al lugar y permanecía jornadas de siete horas para visibilizar el problema mundial, lo que luego se replicó entre los suecos y en 133 países.

Según CNN, los padres de Greta, la cantante de ópera Malena Ernman y el actor Svante Thunberg pensaron que las movilizaciones eran temporales debido a la cercanía de las elecciones generales suecas, pero no fue así.

La pausa escolar de la joven se dio en agosto de 2019 cuando emprendió una de sus mayores aventuras hasta el momento: un viaje de 4.800 kilómetros por el Océano Atlántico a bordo de un yate de cero emisiones contaminantes.

La ruta de Greta Thunberg.

Con solo 16 años, la activista viajó acompañada de su padre Svante, el capitán del Malizia II y un documentalista sueco que retrató los 15 días de viaje que inició en Plymouth, Reino Unido y que tras una serie de inconvenientes climáticos llegó a Nueva York a tiempo para participar de la cumbre climática de la ONU. Durante la travesía en el barco, la adolescente que fue nominada al Premio Nobel de la Paz, no tenía inodoro, ni ducha y el equipo se alimentaba con comidas liofilizadas.

Justamente, durante su estadía en Estados Unidos, la prensa internacional captó el momento en que se cruzó con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump lo que generó que las imágenes dieran la vuelta al mundo, ya que días antes el republicano escribió en su cuenta de Twitter que “ella parece ser una joven muy feliz, que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué agradable de ver!”.

La joven Greta Thunberg coincidió por unos minutos con la llegada del Presidente Donald Trump en Nueva York.

Ese mismo día, en Nueva York, Greta -que tiene un diagnóstico de Asperger, lo que para ella le permitiría “ver cosas desde fuera de la caja”- realizó su discurso ante los líderes internacionales y se reunió con el expresidente Barack Obama (2009-2017). Sin embargo, variosfamosos se rindieron ante el discurso de la joven, que se ha reunido con el actor Leonardo Dicaprio y Ellen DeGeneres, mientras que la cantante Billie Eilish escribió una canción ecologista Our house is on fire inspirada en Greta.

Días después, el 27 de septiembre, Greta participó en la Huelga Climática Global en Canadá donde habrían concurrido más de 315 mil personas en Montreal, siendo una de las manifestaciones ambientales más multitudinarias de la historia y donde recibió las llaves de la ciudad.

Greta Thunberg junto al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama en Nueva York.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, la joven y su padre viajaron por el continente a bordo de un auto eléctrico Tesla que les fue prestado por el exgobernador de California y actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger.

Inicialmente, Greta visitaría Chile en el marco de la conferencia climática COP25, pero ante la suspensión y el trasladado de la reunión a España la joven rechazó tomar un vuelo para llegar a Madrid dado los índices contaminantes del viaje. Para evitar su ausencia en el vital encuentro, una familia de Youtubers australianos recibió a la joven en su barco para el regreso a Europa tras 11 semanas en América. El periplo le significó a Thunberg ser elegida la Persona del año de la Revista Time.

La joven activista se transformó en un "icono verde" y lideró la huelga mundial contra el cambio climático en Canadá.

Durante este año, Greta Thunberg no calmó su agenda, sino que siguió participando en marchas, entrevistas con la prensa y en eventos de alto nivel. En enero, llegó al Foro Económico Mundial en Davos, donde pudo exponer su visión sobre el cambio climático en el mundo.

Posteriormente y ya con la pandemia del Covid-19 azotando a gran parte del mundo, en marzo participó en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo donde expresó sus críticas contra el bloque europeo y convocó “huelgas digitales” para respetar las medidas sanitarias.

Greta Thunberg en un debate sobre el cambio climático en Washington, EE.UU.

Según la BBC, aunque no se puede atribuir directamente a Greta cambios en las políticas gubernamentales, la revista The New Scientist señaló que 2019 fue el año en que las personas “despertaron ante el cambio climático” lo que estaría relacionado con las manifestaciones impulsadas por la joven sueca, que ha recibido constantes aplausos por su trabajo y que se denominó el “efecto Greta”.

El jueves pasado y en uno de sus últimos eventos, Greta Thunberg se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel donde la activista enfatizó en que la crisis del virus es una oportunidad para la Unión Europea (UE) de realizar cambios en el marco del fondo de recuperación que podrían ser utilizados para elaborar un plan de reducción de emisiones contaminantes.

Hasta el momento se desconoce la escuela o el curso en el que retomará Greta su educación, pero sería en Estocolmo donde reside la familia. También se desconoce si la menor se contagió de Covid-19 ya que en enero reveló que había tenido síntomas del virus y que estuvo aislada durante dos semanas en su casa.