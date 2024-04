Víctimas de incendio en Viña del Mar piden investigar a Tohá, Monsalve y Ripamonti como imputados

A poco más de dos meses de los incendios que afectaron sectores de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana que fueron catalogados por el Presidente Gabriel Boric como “la tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto de 2010″, se ingresó en tribunales una querella en representación de 40 familias que se vieron afectadas.

Como pudo conocer La Tercera, mediante esta acción se pide indagar delitos de homicidio múltiples y cuasidelito de homicidio múltiple en contra de todos quienes resulten responsables. Arremeten, en ese sentido, en contra de una serie de autoridades del gobierno central y regionales que, estiman, incurrieron en graves negligencias que implicaron que los vecinos recibieran información tardía y no tuvieran dónde resguardarse.

Por lo mismo, mediante la acción -que es patrocinada por el abogado Raúl Meza- piden al Ministerio Público que se investigue y cite a declarar en calidad de imputados a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; al exdirector nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal; al director regional de Senapred de Valparaíso; al director regional de Conaf; a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entre otros.

“Los vecinos que vivían en las comunas afectadas por este mega incendio, no fueron alertadas oportunamente ni tampoco informadas previamente, y durante el siniestro notaron la ausencia de un plan de evacuación que les permitiera dirigirse a un lugar seguro para proteger sus vidas y las de sus familiares”, se lee en el documento de 32 carillas.

Dadas las características del caso, el abogado querellante adelantó a este medio que solicitarán al fiscal nacional, Ángel Valencia, que él mismo asuma la indagación, por el número de fallecidos y la jerarquía de las autoridades públicas presuntamente involucradas en los hechos que le costaron la vida a 134 personas, dejaron miles de damnificados y producto de los cuales se afectaron más de 8.600 hectáreas.

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

La “batalla judicial” que se avecina

Como relata el abogado querellante, esta acción se presenta luego de que vecinos y familiares que vivían en las zonas siniestradas se coordinaran con miras a enfrentar juntos la “batalla judicial para perseguir todas las responsabilidades políticas, administrativas y legales que en este caso corresponden”.

El penalista complementa que, tanto él como lo vecinos, tienen absoluta convicción jurídica que en la tragedia que vivió el país, “existió una cadena de omisiones graves e inexcusables en las decisiones que tomaron las autoridades del gobierno central, regionales y municipales antes y durante el mega siniestro”.

Según expone Raúl Meza, si hubiese existido la coordinación necesaria y los planes de emergencia correspondientes se hubiera evitado las cientos de muertes.

“Esperamos que por las consecuencias que tuvo esta tragedia, el número de personas fallecidas y la jerarquía e importancia de las autoridades públicas eventualmente responsables de las muertes ocurridas, sea el Fiscal Nacional quien asuma personalmente la persecución penal de los autores, cómplices y encubridores de las 134 personas fallecidas para así obtener una sentencia ejemplar en el incendio con mayor letalidad de la historia de Chile y unos de los más grandes de la historia de la humanidad”, agregó.

Esperan, de la misma forma, que una vez que los responsables sean identificados, el Ministerio Público no permita la existencia de salidas alternativas. Posterior a ello, además, se evaluará la interposición de “demandas civiles de indemnización de perjuicios por el daño moral irreparable que tuvieron las familias por la perdida de sus seres queridos”.

“La acción desplegada por los funcionarios públicos se encuentra desprovista de vínculo con el servicio público al que estaban obligados de cumplir y, habiéndose desarrollado este servicio en forma deficiente, se compromete con ello la responsabilidad estatal”, complementó el abogado.

“No había comunicación y quedé a la deriva”

En medio de la querella, se incluyen un total de 19 testimonios que dan cuenta del escenario que enfrentaron los vecinos de las comunas afectadas por las llamas. Ahí, se aprecia como una constante el hecho de que la mayoría quedó incomunicado y a la deriva.

“Fueron varias horas las que pasaron hasta que nos llevaron a un albergue a quienes andábamos deambulando por el sector. Apenas amaneció me fui directo a Valparaíso a llamar a mi familia. A las 07:35 hrs. (tengo los registros) mi prima me dice que mi madre está desaparecida, no alcanzó a salir de la casa (...) Minutos después me confirma la peor noticia que un hijo puede oír sobre su madre. Ella no pudo salir y buscó refugio en el patio de atrás de la casa, pero el fuego igual la alcanzó. Vi a mi madre calcinada en nuestro patio”, relató Cristián Cerda.

Junto a dicho testimonio, también aparece el de María Elena Flores, cuyo padre también falleció producto del siniestro. En su caso, agrega que ni a su papá ni a sus vecinos les llegó ninguna información referente a que debían evacuar o que arrancaran.

“A mi padre por lo menos le quedaban 10 años de vida, que se los arrebataron. Mi padre fue con Cristina (pareja de este) y las demás víctimas, asesinados. Las personas trataron de rescatarlo, pero no pudieron con toda la desesperación y el horror que se vivía allá. ¡No había cortafuego, no había cortavientos, no había calle, no había plan de emergencia, no había sistema de alarma , no había grifos, no había nada!”, comentó la mujer.

Igualmente, Margarita Ibarra expuso: “Los relatos de testigos indican que el lugar era un infierno y ninguna autoridad se acercó a salvaguardar las vidas de las personas que finalmente intentaron evacuar por sus propios medios y ninguna guía de escape”.