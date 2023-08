¿Y ahora qué? Los pasos de Revolución Democrática para intentar sobrevivir tras la caída de su fundador

Esta vez el partido se lo tomó distinto. En esta ocasión no hubo rabias ni quejas públicas generalizadas por el movimiento del gobierno del Presidente Gabriel Boric que dejó fuera del gabinete al ahora exministro de Desarrollo Social y máximo líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Esto, en contraste con su salida del comité político, el 6 de septiembre de 2022, cuando abandonó la Segpres.

La renuncia del también amigo del Mandatario empujó a RD a un profundo análisis y a la proyección sobre las decisiones que se deberán afrontar las próximas semanas. La discusión interna ha derivado en una conclusión: la colectividad que preside el senador Juan Ignacio Latorre ha quedado en la cola de la discusión por la creación de un partido único en el Frente Amplio.

Es por esto que el próximo sábado 19 de agosto Revolución Democrática sostendrá un cónclave en Santiago, en donde todas las autoridades de la colectividad buscarán trazar la hoja de ruta de cara al proyecto de partido único.

Algunas voces del nuevo consejo político nacional, electo el pasado 30 de julio, aseguran que “se tendrá que poner el pie sobre el acelerador”. Tanto Comunes como Convergencia Social, partido del Presidente Boric, han tomado la delantera en esta discusión.

4 JULIO 2023 SENADOR JUAN IGNACIO LATORRE DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE

Los mismos personeros consultados aseguran que una de las opciones que ha tomado más fuerza es que la idea del partido único del Frente Amplio sea consolidada antes de las elecciones municipales que se realizarán en octubre de 2024 -los más optimistas esperan que el proceso esté casi listo en diciembre de 2023-. Al mismo tiempo, la idea es que RD pase a encabezar esta discusión.

En Convergencia Social, por ejemplo, el propio Boric potenció el llamado al partido único del FA en el cuarto aniversario de su colectividad. En Comunes, en tanto, lograron integrar a dos diputados a su partido y sumaron al movimiento Unir, desde donde trabajaba el exministro de la Segegob de Michelle Bachelet, Marcelo Díaz.

La complicada interna por resolver

Parte del diagnóstico de los nuevos consejeros de Revolución Democrático es que para encabezar la discusión hacia afuera primero deben “ordenar la casa”.

El análisis está centrado en resolver la “situación delicada” por la que está pasando el partido, en medio del lío de platas que los dejó en el punto más álgido de la tormenta. Uno de los focos que también se discutirán en el próximo cónclave es la política de alianzas, pues en la colectividad son conscientes de que sus mejores cuadros están en “La Moneda o en el Congreso”. Por lo mismo, existe el temor en algunos de que una gran nómina electoral termine por quitarle espacio a los nuevos liderazgos que han ido surgiendo.

La conversaciones por las municipales, advierten, tampoco la están liderando y eso es “un error”. “Antes de que iniciara el gobierno nosotros éramos el partido más importante del FA”, agrega una fuente del partido.

Es por ello que las siguientes semanas las autoridades del partido tendrán la labor de conversar con las bases de la militancia, pues como lo establecen los estatutos son ellos quienes tendrán que aprobar la consolidación del partido único.

FOTO: (AP/Esteban Félix, Archivo)

Por ello, tendrán que explicarles bien el proceso que viene en el futuro próximo e intentar aplacar las inquietudes frente a la desaparición del partido fundado en el 2012.

Una de las facultades del recién asumido consejo político de RD es poder llamar a elecciones para una nueva mesa directiva. Hoy quien encabeza la colectividad es Latorre, quien ha sido duramente cuestionado por el manejo de la crisis por el lío de platas.

Sin embargo, a todas luces un movimiento de aguas en la directiva está descartado. Quienes se impusieron en las elecciones de julio fue el grupo ligado al sector histórico de Giorgio Jackson y Miguel Crispi. Desde este espacio ven que un movimiento en la dirección podría ser perjudicial para los tiempos de conversación que quieren manejar por la consolidación del partido único.

Latorre, ya en una posición más cómoda, fue el primero en hablarle a la militancia del FA en la sede de su partido, cuando se convocó a un espaldarazo a Jackson. Al rato después, encabezó una conversación con su directiva sobre el futuro del partido.

Un dato no menor es que para el cónclave de este fin de semana, RD pretendía contar con la presencia de Giorgio Jackson, en su calidad de ministro. Con su renuncia el panorama se complicó, aunque no se ha descartado del todo su participación. De hecho, en la colectividad no son pocos los que han deslizado la idea de reflotar el liderazgo interno del exministro de cara a los futuros movimientos.