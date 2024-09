Aisén Echeverry: “Hay que hacerse la pregunta de cuál es el rol de Beca Chile hoy día”

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry (44) tiene varias particularidades. Asumió como secretaria de Estado hace 18 meses siendo independiente y optó por militar por primera vez en Revolución Democrática como una forma de potenciar a esa colectividad tras el golpe que sufrió por el caso Convenio, que puso en tela de juicio contratos entre fundaciones y el Estado. Antes de sumarse al gobierno de Gabriel Boric la abogada de la Universidad de Chile fue directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) durante la administración del Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con La Tercera la secretaria de Estado habla de las expectativas de su cartera, aborda las críticas al sistema de Becas Chile cuyo acceso se ha visto disminuido en esta administración, de su rol como ministra del Frente Amplio y releva la colaboración que ha recibido del exsenador PPD Guido Girardi desde su cargo como vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro.

Al mismo tiempo detalla los alcances del nuevo Fondo de Financiamiento Estructural de Investigación, Desarrollo e Innovación para las Universidades que anunció recientemente el presidente Gabriel Boric y que consiste en establecer recursos permanentes para que las universidades desarrollen sus capacidades de investigación. La iniciativa parte ahora con un financiamiento de 2 mil millones. Y la promesa es que llegue a una inversión de 700 mil millones de pesos en una década.

¿Qué implica esta nueva forma de financiamiento de investigación anunciada por el gobierno?

Hoy nosotros financiamos un proyecto, se ejecuta, el equipo se desarma y volvemos a foja cero. Es un cambio de lógica, porque ya no se trata de un proyecto, sino que de una estrategia de investigación que se proyecta en el tiempo y no en la lógica de armo, ejecuto, desarmo.

Santiago 16 de Septiembre 2024 Aisén Etcheverry ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Este nuevo sistema releva la investigación en universidades regionales, ¿cómo conversa eso con el hecho de que varios planteles en regiones atraviesan crisis graves como la Universidad Austral o la Universidad de Aysén?

Es cierto que hay algunas historias difíciles, pero hay muchas más historias positivas. Las universidades cumplen un rol particularmente importante en las regiones. Si están bien gestionadas pueden sacar esas regiones hacia el desarrollo. Son lugares donde se cultiva el pensamiento crítico y la discusión que es esencial para los desafíos que vienen a futuro. Este fondo viene a potenciar ese rol.

Becas Chile

El gobierno hace una apuesta por este modelo y en paralelo, hay quienes cuestionan que se restringe el acceso a Becas Chile, tanto para doctorados como para magísteres en el exterior (en doctorados pasaron de 362 en 2018 a 103 este año).

Becas Chile es una de las tantas herramientas que tenemos para fomentar ciencia y tecnología. Se creó en un momento donde en Chile existían muy pocos programas de doctorado, era muy poca la diversidad de cosas que tú podías estudiar, y donde era muy necesario tener a gente con estudios de doctorado para poder potenciar una academia más robusta. Hoy día tenemos más de 450 programas de doctorado. Hay pocas cosas que tú no puedas estudiar en Chile.

¿Entonces cuál es el rol del sistema de becas?

Hay que hacerse la pregunta de cuál es el rol de Beca Chile hoy día versus el rol que tenía hace muchos años cuando se creó. Es un rol distinto. Aún existen áreas donde es necesario formar gente afuera porque no las tenemos, en seguridad, por ejemplo. Aún sigue siendo y siempre va a ser necesario la internacionalización de la ciencia, pero ¿lo necesitamos con la misma intensidad que lo que necesitábamos hace 10 o 15 años atrás? No, lo necesitamos menos. Porque hoy día tenemos un sistema que se ha desarrollado y que puede formar a las personas acá de manera distinta.

Nuestro sistema hoy día requiere fortalecer nuestras universidades, requiere aprovechar los programas que hoy día existen, y requiere seguir mandando a gente a estudiar afuera, pero con un objetivo muy distinto

¿Entonces la curva de entrega de becas seguirá a la baja?

Es que si tú sumas todas las becas que se dan para doctorado, magíster, nacional y Becas Chile, vamos al alza. No es solo uno, son varios programas.

Santiago 16 de Septiembre 2024 Aisén Etcheverry ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Hay académicos que cuestionan que la gestión de este ministerio ha privilegiado temas de su interés como ciberseguridad e inteligencia artificial, ¿es así?

No lo tomo como crítica, al revés. Necesitamos más ciencia y por eso se crea este fondo. Pero como ministerio tenemos también el rol de abordar los desafíos de la tecnología. Si uno mira el impacto que está teniendo, en particular la inteligencia artificial, vemos un cambio profundo, es una nueva revolución. Sí ha habido un enfoque en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque es una urgencia que tenemos que enfrentar.

Cuando hay recursos finitos, ¿cómo se justifica que el gobierno esté ad portad de anunciar un tipo de condonación al Crédito con Aval del Estado?

Lo tiene que explicar en su diseño final el ministro de Educación. Pero entender políticas públicas como una priorización que deja de lado el resto de las necesidades del país, es simplificar los temas. El sistema de ciencia, tecnología, la innovación y educación, el crecimiento económico y la seguridad social y ciudadana son parte de una serie de políticas públicas priorizadas por el gobierno. No es uno o lo otro.

RD y caso Convenios

Cuando llevó al gobierno no era militante del Frente Amplio, ¿le costó entrar a este espacio sin haber sido de esa cultura política y de esa generación?

Quizás soy la demostración de que es un sector que ha ido creciendo y ha ido sumando nuevas voces. Tiendo a verlo así. No, no hizo ruido. A ver, yo he tenido el pensamiento político que tengo desde siempre y no era secreto en los gobiernos anteriores. Todos sabían que yo era una persona de izquierda. La militancia es lo nuevo.

¿Por qué optó por RD?

Tenía una cercanía particular con ese grupo, siempre hay algo de eso en el momento de decidir por la militancia. Pero también era un momento bien complejo para el partido (caso Convenios). Desde mi perspectiva era necesario y importante relevar que los partidos políticos son importantes y que son instituciones que superan sus momentos de crisis.

En el caso de RD , además, fue muy explícito en abordarlo con mucha decisión. Por lo tanto al estar en un cargo que era público me parecía necesario también dar esa señal, que los partidos siguen teniendo militantes, sigue habiendo interés por los partidos, incluso en los momentos de crisis más profundas.

¿Es de los FA incómodos ante los giros de prioridades del gobierno?

Nosotros como coalición nos plantamos en un lugar y queremos construir un cierto tipo de país y eso no se pierde nunca de vista. Uno va ajustando el camino con las herramientas que tiene para lograr esos objetivos.

En el ejercicio de su cargo ha hecho alianzas improbables para un FA, como es el caso de Guido Girardi que colabora con su ministerio desde su rol en la Fundación Encuentros del Futuro, ¿Cómo pasó eso?

Lo veo como ha sido este gobierno: distintos orígenes, distintas experiencias de vida... el resultado de eso es una coalición de gobierno que con diferencias porque siempre las hay. Con Encuentro al Futuro es lo mismo. Guido ha hecho un tremendo aporte al desarrollo de las políticas de ciencia y tecnología en este país. No hay nadie que pueda poner eso en duda. Y desde la fundación ha sido muy generoso en incluir nuevas miradas también respecto a cómo esto se aborda, que son las que podemos aportar nosotros hoy día desde el Ministerio de Ciencias.

Santiago 16 de Septiembre 2024 Aisén Etcheverry ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Foto: Juan Farias / La Tercera.

¿Tienen distintas miradas sobre la ciencia?

La aproximación que tenemos a la tecnología es distinta. Yo en general soy “tecno-optimista” en el sentido de que creo que la tecnología trae posibilidades de mayor bienestar e igualdad

¿Girardi sería “tecno-pesimista”?

No quiero hablar por él. Pero en las discusiones que tenemos uno puede ver que hay una diferente aproximación. Es un ejemplo de diversidad de miradas.

En términos políticos es una figura controvertida

No me voy a referir a su historia. Más allá de lo polémico o no polémico que pueda ser una persona, tenemos que abordar los desafíos de la tecnología con urgencia.