Columna de Carlos Ramos: Un ingeniero para reconstruir.

Por Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores.

Como norma general del gremio, como principio, siempre hemos estado en contra de cortar los procesos. Independientemente del nombre. Ocurrió con Pizzi, Rueda y Berizzo. Pensamos que los procesos deben terminar. Por seriedad y respeto a las otras selecciones. Ahora, en esta situación puntual, si es que se produce una salida, el proceso debe seguir con alguien local. Hay una motivación económica, considerando que habrá un hoyo grande. Ya antes se han pagado indemnizaciones millonarias, recursos que pudieron usarse en otras inversiones.

Como Colegio, siempre hemos propuesto lo que se viene planteando desde el Mundial del 62: la Unidad Técnica Nacional, con un director técnico nacional que no necesariamente sea el entrenador de la Selección. Que planifique, proponga ternas para las distintas selecciones, para que haya conexión. El nombre que siempre hemos respaldado, porque no hay otro en Chile, es Manuel Pellegrini. No hay otro que pueda planificar, desarrollar esa idea, por su experiencia de años. Es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. Se lo hemos planteado a distintos presidentes de la ANFP. Y para eso es fundamental separar a la federación de la liga. Ecuador lo hizo así. Invierte en menores y tiene clubes modelo, como Independiente del Valle. Y hay que tener centros regionales de trabajo.

Nadie discute que Gareca tiene nombre y resultados, pero hay cosas que no logran entenderse. Se dejaron de lado los microciclos. Han aparecido algunos jugadores, pero hay otros que tienen mérito para estar. Hay algunos que están en la selección, pero no juegan en sus clubes. El discurso es distinto. Eso no se entiende y no se ve en las otras selecciones.

En Europa es difícil que alguien que no haya jugado o esté lesionado participe en una selección. Aludo a Vidal y a Aravena. No se entiende. Tampoco es normal que no esté Pulgar, titular y en un buen momento en Flamengo. En Paraguay, por ejemplo, era importante por su juego aéreo.

Nos vuelve a pasar lo mismo. No somos capaces de estructurar un plan lineal, con buena comunicación. Por eso se necesita un director nacional, que haga un estudio. Ni siquiera hay que mirar tan lejos. Tenemos al campeón del mundo al lado. Y el ejemplo: nombraron a Menotti, quien eligió a Scaloni y lo rodeó de gente grande. Ahí están los resultados.