Columna de Paula Navarro Alvear: El dolor de la eliminación nos da una gran oportunidad

Por Paula Navarro Alvear, entrenadora de fútbol profesional

Tenemos una gran oportunidad para reinventarnos. No hay que lamentarse, sino que hay que aprender de los errores para volver a levantarnos con más fuerza. Una vez más, como tantas veces lo hemos hecho. Hoy tenemos una gran oportunidad para reinventar el fútbol femenino de nuestro país.

La derrota con Haití dolió, es cierto. Pero no hay que desconocer el mérito de las rivales. Muchas de ellas juegan en Estados Unidos y en diferentes países de Europa. Están muy avanzadas en ese aspecto y ya con la envergadura física marcan mucha diferencia.

Creo que no es momento de buscar responsables, tenemos que encontrar las soluciones. ¿Qué sacamos con apuntar a uno u otros? Tampoco se puede culpar a la actual administración de la ANFP, porque claramente ellos heredan cuerpos técnicos de diferentes selecciones, tanto masculinas como femeninas. La gente tiene mala memoria, pero estos cuerpos técnicos vienen hace muchos años. Y muchas veces se privilegia trabajar con ellos para no cortar un proceso de cara a los próximos desafíos.

Llegó el momento de trabajar, de reinventarse. Talento en Chile tenemos, y de sobra. En regiones, en Santiago, en diferentes partes del país, uno ve muchas chicas con muchas ganas y condiciones para volver a hacer grande a la selección femenina. En eso hay que enfocarse, en desarrollar un plan estratégico deportivo que permita sentar las bases del fútbol femenino de Chile.

De acá en adelante la administración de la ANFP tiene una gran oportunidad de realizar un cambio que perdure en el tiempo. Hay que levantar un proceso profesional, mejorando las condiciones de nuestras atletas y también ayudando a los clubes femeninos para que puedan desarrollarse en las series menores.

No me gusta hablar del fin del ciclo. Hay que evaluar y tomar decisiones. Hay muchas jugadoras experimentadas y otras que están integrándose que son fundamentales para volver a posicionar a Chile en el fútbol femenino. También hay jugadoras que no estaban en los últimos procesos y que es muy importante que se sumen. Acá nadie se debe restar.

El fútbol femenino tiene una posibilidad increíble de avanzar. Si bien la derrota por la eliminación del Mundial sigue doliendo, ahora hay que enfocarse en levantar un nuevo proyecto. Y creo que sentando unas bases sólidas y enfocadas en planes profesionales se puede volver a ser tan grandes como lo fuimos hasta hace poco tiempo.