Crítica gastronómica de Don Tinto: Bar Unión, mejor en la barra

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Una visita al centro de Santiago siempre será una buena excusa para pasar por este histórico bar a comer y beber algo. Por lo general suelo ubicarme en la barra del local para tomar una cerveza y comer algo rápido. Sin embargo, esta vez preferí tomarme mi tiempo, por lo que elegí una pequeña mesa ubicada justo a la entrada del local, al lado de la puerta. Desde ahí podía mirar el recinto completo y especialmente la barra, donde los mismos tipos de siembre se equilibraban y conversaban animadamente entre copas de vino y vasos de destilado. ¿Dormirán ahí mismo cuando cierra el bar? Ni idea quiénes son, pero sin duda hacen recordar nombres como los de Rolando Cárdenas, Jorge Teillier y varios más.

Tras bastante demora logré que un mozo se dignara a atenderme. Tenía ganas de pedir un plato frío y pregunté por la lengua o el arrollado con agregado, pero ambos se servían solamente calientes en su versión de plato de fondo. Así las cosas, opté por la entrada de arrollado con ensalada ($5.300) y una cerveza Escudo ($.2000), la que llegó a la mesa inmediatamente junto a una muy buena marraqueta cortada en rebanadas más mantequilla.

Luego llegaría la entrada que consistía en tres rebanadas de un sabroso arrollado, bastante magro y con un cuero delgado y suave. De acompañamiento traía una pequeña ensalada de porotos verdes cocidos en su punto justo y un tomate que era puro verano. Podría decir que la entrada fue perfecta, salvo por la extremada demora que tuvo el mozo para traerme la mostaza que me gusta ponerle al arrollado.

De plato de fondo pedí las prietas con puré ($6.900), que demoraron en llegar solo algo menos que la entrada. El puré era más que abundante, cremosito, pero le faltaba bastante sal. Afortunadamente, eso se arregla fácilmente. Las prietas eran dos, pequeñas, y de estilo más bien industrial, aunque -a pesar de una tripa algo dura- estaban sabrosas y quedaban muy bien con el puré, el que obviamente sobró porque era demasiado. ¿O eran muy pocas prietas?

Al final no fue un mal almuerzo, pero por supuesto perfectible. Más que en la comida, en la atención, porque estar aleteando continuamente para obtener la atención de un mozo (incluso a la hora de pedir la cuenta) no resulta nada agradable. Además, mientras todo eso pasaba yo miraba a los veteranos de la barra tan felices y tan bien atendidos, que me queda claro que para mi próxima visita al Bar Unión mejor me ubico en la barra.

CONSUMO TOTAL: $14.200

DIRECCIÓN: Nueva York 11, teléfono 226961821, Santiago.

HORARIO: Lunes a viernes 11 a 22 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver