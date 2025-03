Crítica gastronómica de Don Tinto: Fagotto, cuando el bolsillo manda

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico.

Hace rato que me venían hablando de este lugar que vende pasta fresca al paso por muy poca plata y donde sobre todo a la hora de almuerzo la gente hace filas para comprar su pasta preferida para luego comerla, como pueda, en algún banco o simplemente parado en la vereda. Tanto tiempo pasó desde que me hablaron por primera vez de Fagotto que ahora ya tienen una verdadera red de sucursales distribuidas por varias comunas de Santiago. Sin embargo, decidí conocer y probar uno de sus locales más antiguos, ubicados en pleno Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas.

A sabiendas que la hora de almuerzo podría ser algo compleja en este lugar, me apersoné en el local a eso de la una de la tarde. Aún así, ya había un par de personas esperando por su pasta. Así las cosas analicé la oferta existente y que consiste en dos opciones de pasta (Fetuccine o Bigoli), las que se pueden pedir con diversos tipos de salsa (Boloñesa, Alfredo, Camarón, Pesto o Champiñon); por un precio único de $3.990 y $4.990 si se agrega una bebida. Entonces, partí pidiendo los Fetuccine con Boloñesa y una bebida, lo que tuve que pagar inmediatamente y luego esperar -no mucho rato- que se cocinara mi pasta, para que luego le agregaran la salsa que ya estaba lista.

Después de eso, recibí mi pasta, la que venía en un recipiente de papel encerado y con un tenedor desechable. Debe haber sido una porción de poco más de 250 gramos entre el fetuccine y la salsa. Lo cierto es que la pasta se notaba que estaba recién cocinada y que era fresca, ya que además de su buen sabor tenía una textura firme pero a su vez suave en boca, lo que también dejaba claro que el tiempo de cocción había sido el apropiado. ¿La salsa? De tomate no se quedaba corta y se sentía la carne, pero se extrañaba un poco más de potencia en su sabor. Aún así, cumplía.

Para seguir pedí unos Bigoli con Pesto ($3.990) y esperé nuevamente algunos minutos hasta que recibí un nuevo recipiente y pude probar esta pasta que es algo así como unos espaguetis, pero más gruesos. Nuevamente la pasta se sentía bien y venía en el punto justo de cocción. Sin embargo, el pesto tenía un sabor que lo alejaba un poco de los pestos que he probado. ¿Tal vez será el maní que lleva según me dijeron? Puede ser. La verdad, me gustó más la boloñesa que el pesto. Aún así, ambas preparaciones cumplían -con harto queso rayado encima- y más aún considerando su precio.

En tiempos en que oficinistas, trabajadores, estudiantes y jubilados almuerzan cualquier cosa cuando andan por la calle, me parece que la alternativa que ofrece Fagotto es más que atractiva. No es la mejor pasta de la ciudad, pero sabe bien y cuesta muy poco.

CONSUMO TOTAL: $8.980

DIRECCIÓN: Plaza de Armas 910, Santiago.

HORARIO: Lunes a viernes 11 a 18:45 hrs. Sábado 10 a 16:30 hrs.

ESTACIONAMIENTO: No tiene.

PÚBLICO: Todo público.

CALIFICACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver