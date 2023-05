Crítica gastronómica de Don Tinto: Mulato, la lleva

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Hace algunos días la hora de almuerzo me pilló en pleno Barrio Lastarria, por lo que decidí buscar una mesa en Mulato, un restaurante que lleva más de una década funcionando en la zona y que por alguna razón nunca he visitado con demasiada frecuencia. Así las cosas, llegué al lugar y tras una breve espera pude ubicarme en una mesa en su comedor interior.

Aunque lo que manda en este lugar a la hora de almuerzo en la semana es su menú diario con entrada y fondo más un té helado o copa de vino por $12.900, preferí pedir a la carta y partí ordenando sus empanadas fritas ($8.400) y una copa de Sauvignon Blanc ($4.600), que llegó inmediatamente. Luego llegaron las empanadas -una de mechada y queso chanco; otra de queso de cabra, tomate y albahaca más una de camarón y queso-, recién fritas y acompañadas de una especie de chimichurri bien picante y sabroso. Le pedí a la mesera si me podía indicar cuál era cada empanada, lo que hizo sin mayor problema y -lo más importante- sin dudar. De esta forma, decidí partir por la de queso de cabra para luego pasar a la de camarón y finalmente a la de mechada. Las tres estaban impecables, con una masa suave pero resistente y sin una gota de aceite. El relleno en los tres casos muy bien, generosas no solo en queso si no que en todos sus ingredientes. Mención aparte merece la de mechada y queso, muy equilibrada y un verdadero clásico de este lugar. Alguna vez me contaron que las habían tratado de sacar de la carta pero el público reclamó y tuvieron que volver. Al probarlas nuevamente se entiende por qué.

Pero como no se puede vivir solo de empanadas, decidí seguir el almuerzo con la Merluza Curry ($13.800), que no demoró mucho en llegar a la mesa. Se trataba de unos fritos de merluza al curry que venían sobre una ensalada fría de quínoa roja y amarilla con coulis de albahaca más pepino y tomate. Una vez más, la calidad de la fritura me sorprendió. Sequita y crujiente por fuera, suavemente perfumada por el curry y adentro un pescado jugoso y cocinado en su punto justo. Pura perfección. Estos fritos, bien calientes, contrastaban de gran forma con la ensalada, llena de sabores y texturas que se iban mezclando en la boca. No requirió aliño extra alguno. Un plato ideal para un almuerzo de día de semana, en el que aún queda lucha laboral por delante.

Fue un gusto volver al Mulato y comprobar que todo sigue igual. Una cocina que funciona como reloj, con una atención atentísima y precios sensatos. Un clásico de Lastarria, que aunque más quitado de bulla que muchos otros, sigue marcando la pauta.

CONSUMO TOTAL: $26.800

DIRECCIÓN: José Victorino Lastarria 307, teléfono 226384931, Santiago.

HORARIO: Lunes a sábado 9:30 a medianoche. Domingo 13 a 19 hrs.

ESTACIONAMIENTO: Hay estacionamientos (pagados) en las cercanías.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver