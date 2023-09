Danilo Arrieta, el Laudrup chileno: “Cuando supe que Midtjylland traía a Osorio no lo creía; pensé que iría a un club más grande”

Danilo Arrieta nació en Dinamarca, pero tiene pasaporte chileno. A principios de este siglo tuvo un fulgurante paso por las inferiores del Valencia. Incluso, algunos lo compararon con Michael Laudrup, por su técnica y habilidad. Suficiente para que su nombre rondara en alguna convocatoria de la Roja. Hoy ya está retirado, pero sigue atento la realidad del fútbol de su país natal. Desde Europa, el llamado Laudrup Chileno conversó con El Deportivo para describir las fortalezas del Midtjylland, el club que ahora cobija a Darío Osorio. Asegura que el equipo pertenece a la persona más rica del país escandinavo y que el exazul calza perfecto en la política de fichajes. Desmiente a Arturo Vidal sobre la potencia que tiene la liga danesa y asegura que hace seis meses, el cuadro de la ciudad de Herning “no podría haber fichado al chileno, si no fuera porque bajó su rendimiento”.

¿Qué opina de la llegada de Darío Osorio al Midtjylland?

Yo lo leí aquí, pero ya conocía al jugador. A mí siempre me interesa el fútbol y como chileno siempre estoy mirando quién puede ser el nuevo talento. Tengo entendido que hace un año había otros clubes interesados. Cuando me enteré de que lo traía el Midtjylland no me lo creía.

¿Cómo lo siguió?

A través de diferentes aplicaciones que se ocupan. Su perfil como jugador, me gustaba mucho. Encontraba que encajaba súper bien para el fútbol europeo. Yo creo que tiene el físico y la altura. Tal vez no es tan potente, pero eso lo puede mejorar aquí en Dinamarca.Pensé que jugaría en un club más grande o a Alemania.

¿Por qué le sorprende tanto?

Es una sorpresa, pero yo creo que este puede ser un buen sitio para Osorio. Si se iba al Milan, tampoco estaba para jugar de inmediato, sino que seguramente iba a alternar en el equipo Primavera. En el Leicester City, un equipo de la Championship que es un fútbol físico y muy duro, donde tampoco encajaría bien. Que venga aquí es la mejor posibilidad. Era mejor que se hubiera ido a un equipo de Países Bajos como Ajax o PSV, clubes grandes sin tanta exigencia. Mejor que venga a Dinamarca y no a un cuadro más grande, donde no jugará.

Arturo Vidal dijo que era una pérdida que un jugador tan talentoso se fuera a Dinamarca…

Arturo Vidal no sabe nada de la liga danesa, puede hablar lo que quiera. Tú tienes que hacer un paso menor para llegar a los equipos importantes. Cuando Vidal fue a Leverkusen no era el mismo club, ahora es una institución grande que contrata jugadores por 20 o 30 millones de euros, antes lo hacía con jóvenes promesas sudamericanas. Ahora, la liga danesa subió mucho y gente que no sabe tanto de fútbol, tampoco puede opinar. Lo que ha dicho Vidal no es correcto, habla desde su ignorancia. En este momento, las ligas grandes como Alemania, España, Italia o Inglaterra; compran jugadores que deben rendir como figura desde el primer día. Las ligas menores, como la danesa, han subido mucho su rendimiento y ahora esas instituciones grandes pagan los 20 millones por jugadores de acá.

¿Fue una buena elección llegar a la liga danesa?

Dinamarca es un buen trampolín para que Osorio pueda ir a un torneo más grande. Si hace un par de buenas temporadas aquí, los clubes de Inglaterra y el resto de Europa lo estarán mirando.

Danilo Arrieta desmiente a Arturo Vidal sobre la calidad de la liga danesa.

¿Cómo es la liga danesa?

Antes, todo era físico y táctico, no se valoraba tanto la técnica. Pero eso ha cambiado mucho. El torneo, en general, ha subido mucho su nivel. El físico ya no es lo más importante. Por eso ahora vemos transferencias de mucho dinero desde nuestra competencia. Se ha trabajado mucho la técnica y los jugadores tienen una formación más completa, eso seguramente le ayudará mucho a Darío Osorio. Los táctico y físico lo aprenderá sí o sí. Será un jugador más completo.

¿Cuál es el perfil de Midtjylland?

Hasta hace un mes el dueño era un inglés, Matthew Benham, quien es dueño de una aplicación que se llama SmartOdds. Es como un sitio de apuestas. Un sistema que lo intentaron plasmar como análisis de jugadores, con los datos y el programa fichaban futbolistas. En principio, no les fue bien, porque iban solo por los datos, pero han mejorado mucho eso. Ahora vendieron el club a la persona más rica en Dinamarca y él está muy involucrado en la ciudad. Pero Midtjylland ha hecho bien su trabajo. Por lo que he leído, Osorio tuvo una baja en su rendimiento, eso permitió que fichara por Midtjylland. Hace seis meses no podría haberlo hecho. Hace un año, el club no tenía ninguna posibilidad de fichar al chileno, por la concurrencia de otros equipos grandes, cuando el jugador andaba mejor.

¿Qué se habla del negocio de Osorio en Dinamarca?

Según los medios se cerró en más de 5 millones de dólares por todo el pase. Porque acá no se estila que los clubes compren solo la mitad o un porcentaje de la carta. Quizás, Universidad de Chile se quedará con una parte de una futura venta, pero acá no está del todo claro. Ese es el modelo de negocios que ha tratado de imponer el Midtjylland en el último tiempo.