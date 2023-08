Con los colores de Chile y destacando su poder goleador: revisa el video del Midtylland para presentar a Darío Osorio

Darío Osorio ya viste la camiseta del Midtylland, su nuevo equipo con el que firmó un contrato por cinco años con el club de Dinamarca. Y para presentarlo a los hinchas el club compartió un video en sus redes sociales en el que se muestran algunos goles y jugadas destacadas vistiendo la camiseta de Universidad de Chile, así como la de la selección.

Además, en medio de las imágenes se le puede ver al atacante vistiendo su nueva camiseta.

En su llegada Osorio declaró a los canales oficiales de la institución que “desde el principio sentí el interés y la confianza del club. Quiero ser parte de un equipo joven y talentoso que esté luchando por títulos. Al mismo tiempo valoro mucho la posibilidad de jugar en el Midtylland”.

“Ya he visto las magníficas instalaciones de entrenamiento del club y ahora estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros”, prosiguió el chileno.

Dentro de las metas del jugador primero está “seguir desarrollándome y luego se trata de formar parte del once inicial y ayudar al equipo con mis actuaciones en el campo”.

Al mismo tiempo se describió como futbolista. “Me encanta tener el balón en los pies y siempre trato de anticiparme a una situación antes de recibir el balón. Siempre tengo una idea con las cosas que hago en la cancha”.

Sobre su arribo, el director deportivo Svend Graversen indicó que “estamos increíblemente contentos de que Dario haya elegido nuestro proyecto aquí en Midtylland. No es ningún secreto que ha estado en el radar de toda Europa y, por lo tanto, es un placer que ahora continúe su desarrollo con nosotros”.

Añadió que “con su habilidad para regatear y su fuerte pie izquierdo, Darío aportará un aspecto emocionante a nuestro ataque. Es un creador de oportunidades y puede marcar goles él mismo, y llegar a poner nerviosos a sus oponentes directos, creando disturbios en el último tercio”.

Agradecimiento a la U

Tras ser anunciado en las redes sociales del Midtylland, Darío Osorio publicó un emotivo texto en su cuenta de Instagram despidiéndose y agradeciendo a los trabajadores del club y a los fanáticos azules.

“Me toca iniciar un nuevo desafío como jugador, en un país nuevo y con nuevas ilusiones. Pero no quiero comenzar este proceso sin despedirme y agradecer a toda la hinchada de la U y al club que aprendí a querer desde niño. Gracias por el apoyo que me dieron siempre, dentro y fuera de la cancha. Llegué hace 8 años y crecí mucho. Gracias a los profes, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el CDA y especialmente a Jovita, que me dieron cariño desde el primer día”, inicia osorio

“Desde acá estaré apoyando a mis compañeros y amigos como un hincha más”, agregó.

Sobre su traspaso, manifestó estar “entusiasmado y contento por este paso en mi carrera. Agradezco también a mi familia, que siempre está conmigo, en todo momento. Esto será una linda experiencia para todos”.

“Gracias Universidad de Chile, mi casa, el lugar donde fui feliz”, cerró el jugador.