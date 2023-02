El blindaje a Vodanovic tras no lograr pacto con el Socialismo Democrático

“Aún hay esperanzas”. El mensaje lo mandó la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en la madrugada de ayer al chat de WhatsApp de la mesa ejecutiva del partido. Sus palabras apuntaban a que, según la timonel socialista, la líder del PPD, Natalia Piergentili, le había pedido más tiempo y, por lo tanto, Vodanovic atrasó dos horas la comisión política que estaba citada para las 10.00.

El optimismo de Vodanovic se mantuvo hasta el final y detrás de su decisión de aplazar la comisión política estaba su deseo de que el PPD reculara en su idea de competir en dos listas y pactara una planilla electoral única con todo el oficialismo y la DC. Su esperanza finalmente quedó frustrada y, en la tarde de ayer, Vodanovic comunicó la decisión de su partido de quedarse en la “lista unitaria de las fuerzas de gobierno” y romper la alianza electoral con su socio histórico del PPD.

La teleserie que protagonizó el PPD dejó en segundo plano el drama que vivió el socialismo y que complicó a Vodanovic. La timonel socialista si bien siempre fue de la postura de que todo el oficialismo compitiera unido, en caso de que eso no se lograra, quería que el PS no rompiera su alianza con el Socialismo Democrático y, llegado el momento, que se quedara en una lista electoral con sus socios del PPD.

Complementando esa postura, Vodanovic, además, defendió públicamente que haría todos los esfuerzos para conseguir la “máxima unidad de las fuerzas progresistas”.

Sin embargo, el miércoles -cuando había comisión política citada para tomar esta definición-, fuentes de esa instancia afirman que la balanza de los votos se fue inclinando cada vez más a favor de pactar electoralmente con Apruebo Dignidad, es decir, la posición contraria a la de Vodanovic.

Los integrantes de la comisión aseguran que cuando los distintos lotes del partido se dieron cuenta de ese escenario tomaron la prevención de no precipitar una definición. Todo eso con el objetivo de evitar quebrar al partido y dejarlo en mal pie para enfrentar una campaña electoral. Esa definición, además, terminó por consecuencia blindando a Vodanovic.

Por eso, el miércoles, la comisión política dilató la decisión y, en vez de votar por una u otra opción, hizo un pronunciamiento en favor de la unidad con la intención de presionar al PPD para que cediera.

Ese no es el único frente de Vodanovic. La líder del socialismo, además, tiene un flanco interno con los senadores. Uno de ellos es José Miguel Insulza. “No me siento cómodo en lo absoluto. De no haber un acuerdo para una lista desde la DC hasta el PC, debería haber una lista de Socialismo Democrático y el PS debería formar parte de ella”, afirmó ayer Insulza.

Fidel Espinoza es otro de los senadores que están en contra de romper con el Socialismo Democrático. Cercanos a Espinoza cuentan que el parlamentario no puede concebir que se firme una alianza con partidos que los han denostado y que hace casi dos años los marginaron de participar de una primaria presidencial. Con el escenario de hacer alianza con Apruebo Dignidad, agregan, el senador entraría en un estado de reflexión y analizaría renunciar al partido.

Pese a todo este ruido al interior del PS, desde el entorno de Vodanovic descartan que su liderazgo esté en duda y que su conducción haya sido puesta en jaque en la comisión política. Las mismas fuentes agregan que la cruzada de la timonel socialista fue agotar todos sus esfuerzos por lograr “la máxima unidad de las fuerzas progresistas”.