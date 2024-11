El distanciamiento de Manuel Monsalve con su hombre de confianza en la subsecretaría del Interior

Hasta el último día de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior, Gabriel de la Fuente Acuña (PS) fue su hombre de mayor confianza en La Moneda. Una relación que se construyó en el Partido Socialista y en la Cámara de Diputados, donde el abogado ejerció como coordinador legislativo de la bancada socialista, cargo al que renunció para acompañar al exdiputado como su jefe de gabinete cuando fue llamado por el Presidente Gabriel Boric al gobierno, en marzo de 2022.

El también exministro secretario general de la Presidencia fue el primer asesor de Monsalve que abandonó el gobierno el 18 de octubre, un día después de que el médico socialista renunciara a su cargo tras conocerse la denuncia por violación interpuesta por una asesora de su gabinete que sumió al gobierno en una de sus mayores crisis y que gatilló que el Presidente de la República y la ministra del Interior, Carolina Tohá, declararan como testigos en la causa que sigue el fiscal Xavier Armendáriz.

Este jueves fue el turno de De la Fuente de declarar como testigo ante el persecutor. Para ello se trasladó desde Viña del Mar -donde reside- hasta el Centro de Justicia, en Santiago, donde relató por varias horas los hechos que antecedieron la renuncia de Monsalve, quien también es investigado por eventual infracción a la Ley de Inteligencia y que han marcado su distanciamiento con el exsubsecretario.

El testimonio de De la Fuente es considerado clave en la investigación, porque es el único miembro del equipo a quien Monsalve le confidenció que el 22 de septiembre salió con una funcionaria de su repartición a comer a un restorán peruano en el centro de Santiago.

Sin embargo, la versión que el abogado ha transmitido a sus cercanos y que habría entregado a la Fiscalía, hace hincapié en que recién el viernes 11 de octubre el subsecretario le aseguró que tenía la sospecha de que pudo ser drogado y que estaba expuesto a un inminente delito de extorsión. Y que nunca Monsalve aludió a la posibilidad de que su acompañante estuviera por denunciarlo por violación.

En base a la versión de la supuesta posibilidad de extorsión, Monsalve le pidió a De la Fuente que llamara ese mismo día a la ahora exjefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches.

Abogado de Manuel Monsalve: "Está disponible para las diligencias que correspondan” (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

En esa reunión -en la que también estuvo el abogado- el entonces subsecretario le pidió a la funcionaria revisar las cámaras que registraron su ingreso al Hotel Panamericano, donde ocurrieron los hechos que derivaron en que la funcionaria interpusiera una denuncia por violación en su contra el lunes 14 de octubre.

Después de esa reunión, Vilches mandató a funcionarios de la PDI a revisar las cámaras de seguridad del hotel y también de la vía pública a través de la Municipalidad de Santiago.

Así las cosas, durante la mañana del lunes 14, cuando aún no se sabía de la denuncia, el militante socialista acompañó a su entonces jefe y amigo en la revisión de las imágenes que los funcionarios policiales habían podido obtener.

De la Fuente ha defendido la versión de que no fue hasta la noche del martes 15 de octubre que supo que la Fiscalía indagaba a Monsalve por la denuncia interpuesta el día anterior por la funcionaria de la subsecretaría. Y que se enteró cuando el propio exsubsecretario le pidió que acudiera al Hotel Panamericano cuando los fiscales Armendáriz y Jacir llegaron a notificarlo.

La mención de la denunciante

En su denuncia ante la PDI la mujer se refiere a De la Fuente. Lo hace después de relatar que el 1 de septiembre el subsecretario Monsalve la invitó por primera vez a comer al mall Costanera Center y que después de eso, mientras estaban en un parque de Providencia, habría intentado besarla. Y que en los días siguientes el jefe de gabinete del subsecretario la notifica de un cambio de funciones en el equipo.

“(Gabriel de la Fuente) me llamó para informarse de un cambio de funciones de las cual no estaba informada; ante mis nuevas labores habría un aumento de mi remuneración y, además, tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y en todas las reuniones que tuviera, lo que acepté. Ese mismo día el denunciado me citó para comentarme si ya estaba al tanto de mi cambio, a lo que también asentí”.

Al interior de la Subsecretaría del Interior remarcan que el cambio de funciones de la denunciante estaba programado desde el mes de agosto y que involucraba a cuatro funcionarios en total.

Gabriel de la Fuente declaró en calidad de testigo ante el fiscal Xavier Armendáriz.

Considerando todo lo anterior es que para los investigadores resultaba esencial contar con su versión de los hechos, dado que no sólo podía entregar detalles de comportamiento del hoy imputado, sino que también del despliegue que este orquestó y que se indaga como presuntos delitos de obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia.

A diferencia de Monsalve, Gabriel de la Fuente sigue militando en el Partido Socialista y en contacto con algunos funcionarios de la Subsecretaría del Interior. Después de su renuncia se recluyó en su casa familiar en la Quinta Región.

Sus cercanos sostienen que cortó contacto con su exjefe y se ha concentrado en su testimonio.