El primer test del estilo Tohá

“Coaliciones mucho más complicadas gobernaron juntas (...). En la Concertación había muertos de por medio, traiciones pero de marca mayor. Y no es que se borraron, no es que se olvidaron, no es que dejamos de llorar esos muertos o se dejaron de escribir libros sobre las traiciones, pero aprendimos a vivir con esas diferencias. Hay una necesidad de construir nuestras propias formas”.

Las palabras las pronunció en Cerro Castillo el domingo pasado la ministra del Interior, Carolina Tohá. En el marco del cónclave que reunió al Presidente Gabriel Boric con el oficialismo, la jefa de su gabinete hizo un sincero diagnóstico, llamando a superar los quiebres y diferencias que han marcado la relación entre las dos coaliciones que sustentan al gobierno, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

El análisis franco y sin eufemismos de la militante PPD, dicen en el gobierno, refleja -en parte- el estilo que en estos primeros dos meses le ha imprimido al cargo. La ministra llegó a liderar esta compleja cartera el 6 de septiembre en el cambio de gabinete tras la derrota del Presidente Boric y su sector en el plebiscito constitucional, donde se impuso por amplia mayoría el Rechazo.

Y lo hizo tras años de estar lejos de la primera línea política, cuya salida se selló con la derrota en 2016 de su reelección frente al municipio de Santiago, que implicó que terminara con varias relaciones políticas quebradas.

El regreso a un cargo de este nivel implica un “revival” para la que fue una de las figuras más prometedoras de la extinta Concertación y que marcó el ingreso al corazón del gobierno del Socialismo Democrático.

En su aterrizaje en La Moneda, la exalcaldesa ha marcado varias diferencias con su antecesora, Izkia Siches. Su trayectoria política, dicen diversas fuentes, ha reflejado un estilo más “serio” y menos controvertido que la independiente, cuya gestión estuvo marcada por múltiples errores no forzados y le valieron varias crisis al Mandatario.

En el comité político ha estrechado lazos con su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y también con la ministra Camila Vallejo (Segegob). En ese grupo, dicen en Palacio, Tohá ha logrado asumir un rol articulador y proponer soluciones ante disyuntivas.

Quienes conocen la forma de trabajo de Tohá, afirman que mantiene un diálogo permanente con el Presidente. Hay días, de hecho, en que hablan más de una vez. Y es que Tohá se tomado el cargo como su primera prioridad. “Está dedicada al 100%”, dicen en su entorno, donde recalcan que sus hijos ya están grandes y no le demandan el mismo tiempo que en el pasado. Con el Mandatario, incluso se han visitado en sus respectivas casas y fuera del horario laboral. Una de las actividades que no ha abandonado, según las mismas fuentes, es subir el cerro en bicicleta para desestresarse.

Parte de su “revival” se juega en el manejo de la crisis de seguridad que depende netamente de su cartera. “Cada día tiene su afán”, es una de las frases que repite a diario al respecto.

En esa línea, afianzar una relación de confianza con las policías ha sido parte de su esfuerzo estos meses. Según comentan en Palacio, la ministra habla a diario con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Y en La Moneda destacan que, pese a ser un liderazgo más bien independiente, la secretaria de Estado ha buscado involucrar al comité político en decisiones relevantes de su cartera.

Un ejemplo son los diálogos que abrió con distintos sectores para arribar a un acuerdo transversal por la seguridad que viabilice diversas políticas -en los que se enfrentará a su primer test-, los que abordó en esa instancia antes de hacerlo público a fines de octubre pasado. Algo similar ocurrió cuando Tohá decidió no avanzar en la fórmula original propuesta por La Moneda de crear un nuevo estado de excepción constitucional, y abrió un trabajo prelegislativo con bancadas oficialistas y de oposición. La propia Tohá reveló que el gobierno, de hecho, se está inclinando por asumir una propuesta del senador opositor Rodrigo Galilea (RN).

El gesto a RN, dicen en el gobierno, da cuenta de que Tohá no tiene problema en dejarse persuadir cuando está ante una buena idea, además de su carácter resolutivo y horizontal para resolver cuestiones complejas.

Una diferencia que también remarcan en La Moneda respecto de su antecesora es que se ha empoderado en su rol de “primus interpares”. De hecho, hace pocos días activó una instancia de coordinación entre los jefes de gabinete de los distintos ministerios para evitar inconsistencias.

“Tiene experiencia y sensibilidad política. Hoy puede desplegar con más libertad varias de las cosas que quizás en otros gobiernos no pudo, y al mismo tiempo ejercer el rol de poner límites”, dice un ministro del gabinete.

Entre sus orejeros, afirman en su entorno, están figuras como Patricio Fernández, Luis Maira, Eugenio Tironi y Juan Pardo.

Durante estos dos meses, Tohá también ha terminado de reforzar sus equipos, los que construyó en base a sugerencias de distintos sectores y con profesionales que no conocía de antes. En comunicaciones, por ejemplo, contrató a la periodista Soledad Zamorano, mientras que como su jefe de gabinete fichó al exconvencional Ricardo Montero (PS). Como asesora tiene, además en su equipo, a la cientista política Pía Mundaca.

Una de las decisiones que tomó también fue ampliar la militancia de sus asesores a Apruebo Dignidad. A eso respondió, por ejemplo, el arribo de la exconvencional Constanza Shonhaut (CS), y también el de Sergio Valenzuela, militante PC, quien es el coordinador jurídico legislativo de su gabinete.

Los pasos por seguridad

Uno de los objetivos de la ministra es tener un acuerdo en seguridad de aquí a diciembre. Con ese horizonte, de hecho, convocó el lunes 14 a un almuerzo en La Moneda, a las 13.30 horas, a los timoneles de Chile Vamos y el Partido Republicano. En el encuentro, la ministra daría a conocer a los dirigentes los lineamientos del compromiso transversal para impulsar un Plan Nacional de Seguridad. En ese sector aseguran que asistirán al encuentro convocado por la ministra, pero que su participación dependerá de que el gobierno asegure condiciones “mínimas” para el diálogo. Según explican en el Ejecutivo, tras su retorno de La Araucanía, la secretaria de Estado seguirá sosteniendo diálogos con otros actores políticos. Para el 21 de noviembre tiene en agenda una cita con las asociaciones de municipalidades. Asimismo, tendría pendiente una cita con gobernadores regionales.

Con el oficialismo, Tohá tiene camino avanzado. Los partidos, según confirman en el gobierno, ya han comenzado a enviar los nombres, entre los que suena el de la diputada Maite Orsini (RD). Ese partido también propondría por el Senado a su timonel, Juan Ignacio Latorre (RD). Por el lado del PS, se menciona al diputado Raúl Leiva. En el caso del PPD, uno de los nombres que asoma es el miembro de su bancada, pero independiente, Jaime Araya.