Recién el jueves -a dos días de que se diera a conocer el audio en que el abogado Luis Hermosilla afirmaba hacer pagos a funcionarios del SII y la CMF-, el expresidente Sebastián Piñera se refirió a la polémica que tiene a la justicia investigando eventuales sobornos y cohecho.

Lo hizo en el grupo de WhatsApp que reúne a los exministros y exsubsecretarios de su segundo gobierno reenviando un mensaje en el que se lee: “Si usted no entiende lo que son los sobornos, lea la palabra al revés y lo entenderá”.

Hasta entonces, el exmandatario -quien llegó este jueves de un seminario en Brasil- había conversado sólo en sus espacios más privados el tema. Entre sus cercanos afirman que ha mantenido esa postura en respeto de su exministro del Interior Andrés Chadwick, con quien Hermosilla mantiene una estrecha relación desde la época universitaria, cuando coincidieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Fue por este vínculo que el hoy cuestionado abogado se transformó en el “cerebro judicial” del segundo mandato de Piñera en La Moneda, donde fue el más influyente asesor en las crisis desatadas -por ejemplo- tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca o las embestidas judiciales de la entonces oposición por las acusaciones de derechos humanos durante el estallido social y -posteriormente- por el manejo de la pandemia.

La situación de Hermosilla -sin embargo- ha sido un tema conversado en la oficina del expresidente Piñera en Vitacura con algunos de sus colaboradores, y también ha sido tema en los grupos de WhatsApp que las exautoridades comparten. Ahí se han realizado varios diagnósticos del panorama.

Uno es más político y apunta al temor de que la polémica sea usado por el oficialismo en la campaña para el plebiscito de salida del 17 de diciembre. En el piñerismo señalan que no se puede negar el vínculo entre Chadwick y Hermosilla, pero que en particular respecto del exmandatario la relación no es directa y que -de hecho- optó por otros penalistas, como Juan Domingo Acosta o Samuel Donoso para su representación personal frente a las arremetidas judiciales de sus opositores.

Pero los lazos de Hermosilla superan en el piñerismo ampliamente a Chadwick. Durante el segundo gobierno de Piñera, el abogado asumió la defensa legal de varias autoridades, como la vocera Cecilia Pérez por una denuncia ingresada por senadores socialistas a quienes acusó de vínculos con el narcotráfico; la ministra de Transportes, Gloria Hutt, por una querella que enfrentó debido a los buses públicos durante el plebiscito; el titular de Defensa, Baldo Prokurica, por la querella de un exuniformado, y a Sebastián Sichel, por una querella interpuesta tras una ataque cibernético sufrido por el BancoEstado.

Todo eso no neutralizó -sin embargo- los cuestionamientos de exministros de Piñera al polémico audio que involucra a Hermosilla. En la red social X (antes Twitter) la alcaldesa de Providencia y exministra del Trabajo, Evelyn Matthei (UDI), escribióque “son estas acciones las que simplemente son veneno puro para la democracia (...) El futuro de Chile y el prestigio de sus instituciones está en juego”.

Otras exautoridades de Piñera, como los exministros de Hacienda Felipe Larraín e Ignacio Briones, y también el exsubsecretario de esa cartera Alejandro Weber, condenaron tajantemente los hechos

El expresidente Sebastián Piñera. FOTO:PEDRO CERDA/AGENCIAUNO_.

El dolor de Chadwick

Varias exautoridades se han contactado con Chadwick en los últimos días para transmitirle apoyo por la situación de su amigo. Quienes han conversado con él lo han visto afectado e impactado por lo sucedido.

Esas mismas fuentes transmiten que el exministro ha dicho que está tremendamente dolido en lo personal y en lo humano, por quien es su amigo de casi toda la vida. Agregan que escuchó el audio de Hermosilla, y que señala que le cuesta creer que la persona que se escucha sea su amigo. Incluso ha sostenido que esa no es la forma habitual en que Hermosilla se suele manifestar.

A Chadwick lo une una relación de décadas con el abogado. Ambos se conocieron en la época universitaria estudiando Derecho en la UC, donde, además, compartían ideas de izquierda. Pese a ello, los entonces estudiantes comenzaron a participar de las veladas de debates que en esa época tenía Jaime Guzmán.

Luego, los dos trabajaron en el estudio de abogados “Hermosilla, Chadwick y Morales (HCM)”. Más tarde, en los dos gobiernos de Piñera –del 2010 al 2014 y del 2018 al 2022- Hermosilla fue una pieza clave en la estrategia jurídica del Ministerio del Interior, cargo liderado dos veces por Chadwick.

En 2022 el abogado asumió la defensa de Chadwick en la acusación constitucional que terminó por destituirlo de su cargo de ministro por acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Chadwick -quien hoy es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián- quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años. En ese entonces -y hasta el escándalo- se instaló en una oficina ubicada en Alonso de Córdova (Vitacura), donde fue acogido por Hermosilla y que sirvió a Chadwick como un espacio para reinventarse.