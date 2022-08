Estos son los números de las últimas encuestas preplebiscito

Con un escenario marcadamente a favor del Rechazo al proyecto de Constitución emanado de la Convención se despiden hoy las encuestas, que a partir de mañana -según la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios- ya no pueden ser divulgadas.

Con ese impedimento sobre la mesa, ayer algunas encuestadoras dieron a conocer las últimas mediciones previas al plebiscito. Ello, sin perjuicio de que en las dos semanas restantes seguirán sondeando al electorado y -en algunos casos- divulgando nuevas cifras pero de forma privada. Esto es lo que los números más frescos dicen respecto del próximo 4 de septiembre.

Cadem: 46% Rechazo y 37% Apruebo

Poco después de las 20 horas de ayer, se divulgó la última encuesta pública de Cadem. Según ésta, un 37% votaría Apruebo, 46% votaría Rechazo y 17% no sabe, no responde o no vota.

Los datos revelan que, de mantenerse este resultado en las últimas dos semanas, un 45% votaría Apruebo y un 55% votaría Rechazo. De acuerdo al margen de error -cifrado en +/-3,1 puntos porcentuales-, el escenario más competitivo sería de 48% para el Apruebo y 52% para el Rechazo, mientras que el más distante sería de 42% para la opción que visa la nueva Constitución versus un 58% para la que la reprueba.

El sondeo -realizado mediante encuestas telefónicas- se aplicó entre el miércoles 17 al viernes 19 de agosto, a 1.007 casos que representan a hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes en las 16 regiones del país.

“Se ve poco margen para un cambio de tendencia”, dice Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem. “Sabemos que la franja no tiene efecto, el acuerdo de reformas (del oficialismo) tampoco lo tuvo. No hay debates. La aprobación del Presidente se mantiene estable. Finalmente un 90% de quienes rechazan tienen definido su voto, un 70% de los indecisos dice que no ir á a votar”, agrega. Aunque matiza: “Sabemos que dos semanas en política es mucho tiempo”.

Pulso Ciudadano: 58% Rechazo y 41% Apruebo

A las 18 horas de ayer, Pulso Ciudadano reveló su último sondeo público, el que arrojó que un 45,8% de la población votará Rechazo, y un 32,9%, Apruebo.

El sondeo pronosticó que un 58,2% votaría Rechazo y un 41,8% votaría Apruebo, en un escenario del 100% de los electores. En tanto, en un escenario de votante probable (64,1% del padrón electoral), un 53,5% votaría Rechazo y un 46,5% votaría Apruebo.

La muestra se tomó entre el 16 y 19 de agosto, y su tamaño fue de 2.089 casos de hombres y mujeres mayores de 18 años, con cobertura nacional. El margen de error es de +/-2,1%.

Black & White: 58% Rechazo; 42% Apruebo

El sondeo arrojó un 42% para el Apruebo y un 58% para el Rechazo, y se realizó entre el 15 y el 16 de agosto a personas de 18 años o más de todo el país. Su error muestral para un 95% de confianza es del 2,3% para la muestra total. Se realizaron 1802 encuestas mediante panel.

Otras empresas optaron por no publicar ayer. Sin embargo, un recuento de las últimas cifras que entregaron relativas a los comicios dibujan un escenario similar.

Panel Ciudadano UDD (14 y 15 de agosto)

El pasado domingo y lunes se realizó la última medición de Panel Ciudadano UDD. Esta arrojó un 49% para el Rechazo y un 41% para el Apruebo, lo que implica que ambas opciones se han mantenido relativamente estables, sin cambios significativos, desde mediados de julio. “Es posible que se produzcan cambios inesperados que pudieran cambiar la tendencia, pero estos están fuera de toda posibilidad de predecir. El gobierno está tratando de modificar dicha tendencia, pero no parece fácil”, dice Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD.

Criteria (3 de agosto)

La encuesta mensual de Criteria, en tanto, publicó su última medición el 3 de agosto, cuya toma de muestra fue realizada entre el 27 de julio y 1 de agosto. ¿El resultado? Un 45% se inclinó por rechazar (-3 que en julio) el nuevo texto; un 36% se inclinó por aprobar (+5), y un 19% (-3%) aún no lo tenía claro.