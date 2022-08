Gaspar Domínguez, exvicepresidente de la Convención: “Me parece legítimo el acuerdo de los partidos, su rol es que den continuidad al proceso constituyente”

¿Piensa que el Apruebo tiene opciones de ganar?

“Estoy convencido”, dice el exvicepresidente de la Convención Gaspar Domínguez de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. El exconvencional no ha dejado de hacer campaña en terreno, la que ha sido financiada con su dinero y con ayuda del comando del Apruebo.

“Me ha tocado muchas veces en la calle, haciendo puerta a puerta, que hay personas del Rechazo con banderas que se nos acercan, se sacan fotos con nosotros, nos cuentan que están haciendo eso porque les pagan 15 lucas, pero que van a votar Apruebo”, dice entre risas.

Y agrega: “En la calle he visto un apoyo mucho mayor del que reflejan las encuestas”.

En entrevista, Domínguez analiza su paso por el órgano constituyente.

¿Cómo vivió el proceso?

Personalmente, es que fue muy desafiante poder pasar a liderar, junto a la presidenta, este proceso constituyente, porque de alguna manera Chile no tenía experiencia en cómo hacer el proceso constituyente y eso daba cuenta de la necesidad de conversar con muchas personas para poder ir avanzando.

¿Qué fue lo más complejo?

Lo que más me costó fue poder organizar las actividades, flujograma y administrar los distintos grupos para poder cumplir la meta en el plazo. Lograr hacer la pega en los 12 meses, para eso tuvimos que hacer muchos esfuerzos.

¿Se corrió riesgo de no cumplir con los plazos?

Si no hubiéramos tenido la flexibilidad suficiente para ir ajustando los procesos, no hubiéramos llegado.

¿Hubo veto a sectores como acusó la derecha?

Siempre promoví e intenté conversar con todas las personas posibles y diría que no hubo ningún veto a ningún sector en específico. La Convención estaba compuesta por muchos sectores distintos y había que ponerse de acuerdo con dos tercios. Y creo que eso se logró.

¿Las quejas de la derecha se alejan de la realidad?

No haré un juicio de sus quejas. Aquí había que sentarse a conversar y hablar con personas distintas y quienes lo hacían podían ser parte de la construcción de los acuerdos y eso se logró.

¿El proceso fue lo que esperaba?

Chile decidió escribir, a través de un proceso democrático, una nueva Constitución en el periodo de un año y esa tarea se logró.

¿Con un contenido que considera exitoso?

Estoy muy conforme con el contenido de nueva Constitución. Representa mucho mejor al Chile diverso y real que somos, y entrega las herramientas para poder avanzar de cara al 5 de septiembre en adelante.

¿No cambiaría nada del texto?

Es un texto constitucional que avanza y que piensa el Chile del futuro, porque considera cuestiones que son de mucha relevancia y que no lo eran hace mucho tiempo. Por ejemplo, la preocupación y la sensibilidad frente al medioambiente y la diversidad. Es una Constitución que probablemente va a marcar una coyuntura a nivel mundial sobre cómo se hacen las constituciones.

Usted dice que está conforme, pero en la ciudadanía no se evidencia eso. Hasta las últimas encuestas iba ganando el Rechazo.

La única gran encuesta es la que se hará el 4 de septiembre en las urnas. Estoy seguro de que el Apruebo va a ganar holgadamente.

Los exconvencionales no han sido protagonistas en la franja, pasaron de alguna forma a la segunda línea en medio de la crítica que existe hacia el comportamiento que tuvieron algunos. ¿Cuál es su reflexión?

El diseño del proceso de escribir la nueva Constitución no tenía considerado que las personas que formaban parte del órgano constitucional de alguna manera fueran los que lideraran el proceso de campaña. Y por eso lo lideraron los movimientos sociales y los partidos políticos. Pero lo que he podido constatar en terreno es que todos los exconvencionales están trabajando.

Pero esto de estar en segunda línea, ¿tiene relación con que las encuestas muestran que el Rechazo aumentó por los mismos convencionales?

Desconozco cuál es la motivación de los comandos para definir cuáles han sido los rostros que han sido parte de la campaña.

¿Los exconvencionales son un activo o restan al Apruebo?

Todas las personas que participamos del proceso constituyente tenemos una visión que contribuye a mejorar la comprensión del texto constitucional.

Algunos tienden a confundir, ¿no hace ninguna autocrítica?

Sin duda, ocurrieron hechos durante el proceso de escritura de la nueva Constitución, dentro como fuera de la Convención, que han generado muchas veces en la ciudadanía la dificultad de poder diferenciar qué es lo que se vota en el plebiscito. Y lo que se vota es la propuesta de contenido y no los chascarros de la Convención.

Pero el mismo texto está siendo cuestionado, prueba de eso es que el oficialismo, que está por el Apruebo, hizo un documento con compromisos con reformas.

Uno puede constatar que la mayor parte de los elementos contenidos en ese acuerdo son adelantos sobre la implementación y sobre las materias que ellos proponen respetar. Quiero recordar que la propuesta de nueva Constitución tiene, en su último capítulo sobre reforma constitucional, mecanismos para reformar el texto. Entonces, si en democracia, utilizando los mecanismos que están en el texto, promueven reformas constitucionales, me parece legítimo el acuerdo de los partidos.

¿No cree que el acuerdo dio cuenta que los convencionales hicieron un mal trabajo?

No, para nada (...). La opción del Apruebo ayuda a poner la pelota al piso y seguir avanzando en la implementación de la nueva Constitución. Y, en ese sentido, el acuerdo lo que hace es ir adelantando parte de esa discusión entregando más certezas que el Rechazo, que lo que hace es postergar y continuar la discusión que toca seguir hacia adelante.

Pero no solo se hace un acuerdo de implementación, se plantean cambios en materias como el consentimiento indígena y alcances de plurinacionalidad. ¿Está de acuerdo con eso?

Estoy de acuerdo con que se realicen todas las modificaciones que sean posibles, siempre y cuando se cumpla con las normas que están establecidas en el capítulo de reforma constitucional. El texto fue escrito en forma democrática. Y si democráticamente se busca reformar, voy a apoyarlo siempre.

¿No le incomoda que se quiera cambiar lo que hicieron, sin siquiera estar aprobado?

Es que las cosas que están en el corazón de la nueva Constitución son cosas que nadie ha esbozado si quiera ser modificadas: el estado regional, estado ecológico, las garantías de los derechos sociales. No se toca el corazón de la propuesta, lo que hace es adelantar aspectos que todavía generan dudas.

Otros exconvencionales cuestionaron el acuerdo: dicen que fue una “cocina”.

Esa es una de las bondades de escribir una Constitución en democracia. Es legítimo que las distintas partes manifiesten sus opiniones. No tengo la misma opinión. El rol de los partidos políticos es que le den continuidad al proceso constituyente. La implementación les corresponderá al Congreso actual y a los partidos políticos. Si ellos se van poniendo de acuerdo para implementar y modificar algunos contenidos, eso está bien y no comparto los juicios que se han realizado.

¿Qué credibilidad tienen los partidos? Están dentro de los peores evaluados por la ciudadanía.

Según los últimos estudios de la Universidad Católica, los partidos políticos tienen un índice de confianza del 5%, y ellos son los que mayoritariamente están representados en el Congreso y en el gobierno. Y, estoy seguro que después de tantos años de ciudadanía decepcionada y promesas incumplidas, aprobar e implementar esta Constitución es una oportunidad única e irrepetible de que se pueden reconstruir las confianzas rotas entre la ciudadanía, las instituciones y los partidos políticos.

¿Y cree que el acuerdo despeja dudas en favor del Apruebo? Hay quienes plantean que solo se le dio el punto a la derecha.

Ayuda a aclarar dudas que se han sembrado en algunos casos de manera intencionada.

¿Por la derecha?

Hoy día, por ejemplo, después de haber recorrido muchas comunas en Chile puedo decir con certeza que la mentira respecto a que no será posible tener casas propias o quienes las tengan serán expropiadas, es una mentira que ha envenenado el alma de millones de compatriotas que tenían la esperanza y tienen hoy la esperanza de tener un país mejor.

De alguna forma los partidos se apropian del proceso, y gane el Apruebo o el Rechazo, se aleja del texto que ustedes redactaron.

El texto fue hecho para funcionar en democracia, y si este es modificado siguiendo las reglas que están allí, me parece que está bien. Es más, quiero precisar que si el texto se aprueba desde diciembre de este año estará habilitado en la plataforma para poder ingresar proyectos de ley o reforma constitucional ciudadanas. Esto nadie se lo ha apropiado, sino más bien se entrega a la soberanía del pueblo.

¿En algún momento los partidos hablaron con usted para consultarle por los cambios?

No, yo no milito en ningún partido y no tuve conocimiento de la propuesta de acuerdo hasta el día que fue publicada.

Usted dice que está seguro que gana el Apruebo, ¿si gana el Rechazo de quién es la responsabilidad?

Es la decisión soberana del pueblo y la democracia es eso.

Y si gana el Rechazo, ¿cuál debería ser el mecanismo, una nueva Convención?

Es el Congreso que tendrá la potestad de definir cuál es el camino que sigue. Hay múltiples opiniones sobre la mesa.

¿Pero usted no tiene opinión? El Presidente Boric planteó una nueva Convención.

Va a ganar el Apruebo y no me pongo en el escenario de los caminos que siguen después en caso de que gane el Rechazo.

¿Tienen que ser las mismas condiciones, por ejemplo, respecto de los independientes?

La redacción del texto constitucional en cualquiera de los contextos debe considerar a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos, también a los independientes y escaños reservados. Sobre el mecanismo específico, esa es una discusión que no vamos tener, porque estoy seguro de que va a ganar el Apruebo.

¿Quiere seguir en política?

Voy a continuar haciendo mi trabajo profesional, tengo que hacer un posgrado el otro año, pero me gustaría de todas maneras estar atento a la discusiones políticas que se vienen.

¿Ser candidato o ser parte del gobierno?

Faltan muchos años para la próxima elección, así que no sabría decir y del gobierno no me han ofrecido nada.