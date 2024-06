La arriesgada jugada de la Comisión de Ética que presiona a la Fiscalía

La resucitada instancia de la Corte Suprema solicitó al Ministerio Público acceso a investigaciones reservadas en las que aparecen conversaciones de integrantes del máximo tribunal. No pocos ven en esta acción -liderada por el presidente Ricardo Blanco- una táctica de ajedrez, ya que los magistrados saben que no pueden acceder a causas penales secretas y lo más probable es que la Fiscalía les niegue la petición. Sin conocer los WhatsApp no habría antecedentes para avanzar y todo volvería a fojas cero. ¿Jaque mate? o ¿Aún la partida está abierta?