Lluvias golpean a 9 regiones y dejan más de 800 aislados

El nuevo sistema frontal que llegó a la zona centro-sur se ha caracterizado por sus intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo: comenzó este jueves en la Región de Los Lagos, pero ha ido avanzando rápidamente hacia el norte del país. La madrugada de este viernes sus efectos ya se hicieron presentes en la Región Metropolitana (RM), donde se habían acumulado 34,5 milímetros de lluvia, alcanzando un peak que despertó a la ciudad con calles anegadas y cortes de caminos.

Tal ha sido el daño, que durante la tarde de ayer las autoridades se vieron obligadas a evacuar distintos sectores de la capital. Así lo informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que las medida se efectuó en el sector de Baños Morales y Talagante, debido a varias vías y cuestas afectadas por los daños del temporal. “En algunos casos son afectaciones preventivas y en otros casos porque ha habido tierra que ha corrido y que está interrumpiendo el paso”, dijo.

Otras zonas han registrado anegamientos, como los pasos bajo nivel de Departamental con Gran Avenida, en San Miguel; el de Av. Lo Espejo con La Divisa, en Lo Espejo, y el de Teniente Cruz, en la Ruta 68, en Pudahuel. Sumado a esto, cerca de 30 familias se vieron afectadas en la Villa Los Jardines de Velásquez, ubicada en la esquina de Calle Marcela Paz con General Velásquez, en Lo Espejo, debido a la inundación de sus viviendas desde el comienzo de la jornada. Según las autoridades, en la región hay tres personas albergadas.

El Ministerio de Transportes (MTT) dio cuenta de al menos 58 puntos en la ciudad de Santiago con acumulación de agua producto de las lluvias y una docena de lugares cerrados.

A nivel nacional, las autoridades han estado monitoreando la emergencia, lo que ha llevado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a emitir 19 alertas SAE por evacuación desde la madrugada de este viernes. Según el último reporte del servicio, fruto del mal tiempo de esta jornada se registran 75 personas albergadas, 828 aisladas, 328 viviendas con daño menor, tres con daño mayor, una vivienda destruida y 67 en evaluación.

La afectación en Valparaíso

En regiones el panorama no ha mejorado. En Valparaíso, las precipitaciones han causado daños significativos, donde la comuna de Limache ha sido uno de los sectores más afectados producto del colapso del canal Waddington y la crecida de embalses.

Lo anterior llevó a Senapred a emitir alerta de evacuación del sector Santa Rosa por amenaza de desborde del embalse homónimo. Asimismo, se llevaron a cabo otras tres evacuaciones en la comuna de Quillota por desbordes de los esteros El Grillo, San Pedro y Rautén.

Las lluvias también provocaron nuevos deslizamientos de tierra. Ejemplo de ello fue el socavón de 20 metros registrado en la Ruta F-30 de Concón, conocida como Camino Internacional, lo que obligó al cierre de la zona por el siniestro provocado por las lluvias de días anteriores.

“La evaluación preliminar, por el momento, es que no ha ocasionado daños en la vía, está estable, no tiene temblores, ninguno de los signos de que podría colapsar, sin embargo, se hizo un cierre en ese lugar, se va a hacer una evaluación más en profundidad y ciertamente las reparaciones que correspondan”, indicó la ministra del Interior, agregando que “aparentemente la autopista en el lugar no está inestable, ese es el pronóstico que tiene el MOP”.

Durante este viernes, otra remoción tuvo lugar en Avenida España, donde las lluvias provocaron un deslizamiento, afectando la ruta en dirección a Viña del Mar desde Valparaíso.

Además, los embates de este evento meteorológico provocaron la crecida del estero Marga Marga, que atraviesa la Ciudad Jardín. Lo anterior provocó que los puestos y módulos de la feria del estero hayan sido arrastrados por el agua.

A través de sus redes sociales, la Feria Estero Marga Marga Viña del Mar informó que “lamentablemente, la cantidad de agua caída durante esta última jornada provocó que el estero tomara su caudal como hace años no lo hacía”, y que “para aquellos que dicen por qué no los sacamos, lamentablemente por el peso que tienen los techos no se podía hacer. Pero los caballetes y tableros fueron sacados por nuestros trabajadores y sus propios dueños, para que el agua en caso de que subiera no los arrastrara”, señalaron.

También comunicaron que los animales de la feria están resguardados por los trabajadores, recibiendo cuidados y alimentación a diario.

De igual forma, pese a la situación que están viviendo, aseguran: “Saldremos adelante unidos como siempre” y la feria “volverá a ser mejor que antes”.

Emergencia en el centro-sur

Más al sur, la emergencia volvió a repetirse al igual que hace una semana. La Región del Maule ha sido una de las más afectadas, puesto que ha soportado cerca de 110 milímetros de lluvias en cinco días seguidos, aunque solo ayer se registraron 725 personas aisladas y 10 albergadas. Por su parte, 97 viviendas han presentado algún tipo de daño.

“Tenemos afectaciones en las 30 comunas por desbordes de canales de regadío y esteros en zonas urbanas y rurales, provocando inundaciones en distintos puntos, con personas albergadas en Linares y Hualañé, ya que otras personas evacuadas han sido derivadas a casas de familiares”, precisó el director regional de Senapred, Carlos Bernales.

Santiago 21 de junio 2024. Fuertes precipitaciones azotan la capital del país y gran parte del territorio Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En la Región del Biobío, las comunas de Curanilahue y Arauco nuevamente sufrieron el desborde de diversos ríos, entre ellos el Curanilahue, Ranas y el estero Las Plegarias, dejando viviendas inundadas y personas evacuadas. A lo anterior se suman los tornados (ver nota secundaria) que pasaron por las localidades de Malalhue y Folilco, los que dejaron más de 20 viviendas y alrededor de cinco bodegas con daños, lo que afectó a más de 60 personas. En la Región del Ñuble se reportaron deslizamientos de tierra, desbordes de esteros y canales, y socavones, lo que ha generado que más de 15 personas se encuentren aisladas.

Proyecto para evacuación

Debido a que en las últimas emergencias por sistemas frontales se han presentado “evacuaciones complejas”, donde la gente se ha resistido a abandonar sus residencias pese a haber recibido la alerta SAE, este viernes el gobierno anunció el ingreso al Congreso de un proyecto de ley para que sea obligatorio obedecer las instrucciones de evacuación en medio de emergencias o catástrofes.

Asimismo, se pretenden plasmar sanciones a quienes desobedezcan la orden.

“Se ha conversado esta mañana con el Presidente de la República y ayer con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el gobierno ha decidido presentar un proyecto de ley al Parlamento que vamos a darle discusión rápida para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen”, indicó la ministra Tohá.

En esa línea, la secretaria de Estado explicó que “en momentos como este, los equipos de seguridad, las policías, las autoridades tienen que distribuir su energía en todos los lugares donde hay urgencia y a veces por horas hay que quedarse en los lugares donde se ordenan evacuaciones y no logramos que las personas obedezcan esta instrucción”.