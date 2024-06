Gobierno presentará proyecto de ley para que sea obligatorio obedecer las instrucciones de evacuación en emergencias

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este viernes que el gobierno ingresará un proyecto de ley al Congreso para que sea obligatorio obedecer las instrucciones de evacuación en medio de emergencias o catástrofes. Asimismo, se efectuarían sanciones a quienes desobedezcan esa orden.

“Se ha conversado esta mañana con el Presidente de la República y ayer con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el gobierno ha decidido presentar un proyecto de ley al Parlamento que vamos a darle discusión rápida para establecer la obligatoriedad legal de obedecer las instrucciones de evacuación y tener consecuencias para las personas que no lo hacen”, indicó la ministra.

Dentro de los argumentos para presentar el proyecto, la titular de Interior apuntó a que durante los últimos sistemas frontales, se han presentado evacuaciones “complejas”, donde la gente se ha resistido a abandonar sus residencias, pese a haber recibido alertas SAE “Sistema de Alerta de Emergencias”.

De hecho, Tohá explicó que esta jornada, en la Región de O’Higgins 138 personas fueron evacuadas, sin embargo, lamentó que fueron “evacuaciones muy complejas. Personas no han querido retirarse del lugar, pese a que está la indicación técnica”.

Además, señaló que esa situación también se ha presentado en la RM. “En Talagante tuvimos una situación parecida de dificultad en las evacuaciones”, precisó.

En esa línea, la ministra explicó que “en momentos como este, los equipos de seguridad, las policías, las autoridades tienen que distribuir su energía en todos los lugares donde hay urgencia y a veces por horas hay que quedarse en los lugares donde se ordenan evacuaciones y no logramos que las personas obedezcan esta instrucción”.

En ese sentido, manifestó que “un respaldo legal puede ayudar a ser más ejecutivo y tener más seguridad de que las evacuaciones se hagan oportunamente por protección de las mismas personas”.

En esa línea, la ministra afirmó que el proyecto no apuntaría a ningún otro objetivo. “Aquí el objetivo no es forzar a la gente a hacer cosas que no le convienen, sino hacer las cosas que son en su propio beneficio y seguridad, definidas así por los equipos de seguridad”, sostuvo.