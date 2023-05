Macarena Ripamonti: “El rol del FA ha sido decidor para impulsar discusiones transformadoras”

Macarena Ripamonti (31), alcaldesa de Viña del Mar y militante de Revolución Democrática (RD), entra a la sala de reuniones del remozado Palacio Vergara frotándose las manos. Hace frío. Pregunta por la calefacción, con algo de culpa. “Tiene un consumo energético altísimo”, dice, sentándose a la mesa para conversar con La Tercera. Dice estar feliz. O, al menos, parece satisfecha con el trabajo que ella y el Presidente Gabriel Boric (CS), ambos del Frente Amplio (FA), han realizado a la fecha. “Hay agendas que está impulsando el gobierno que hace un tiempo eran altamente ridiculizadas”, dice al inicio.

Alcaldes de su partido han sido autocríticos por su falta de experiencia. Por el contrario, parlamentarios de RD no comparten ese diagnóstico. ¿Usted se circunscribe en la vertiente de los “autoflagelantes” o de los “autocomplacientes”?

Para ese ejercicio de las díadas no me presto. Me siento orgullosa y creo que tenemos que honrar el momento histórico-político que estamos viviendo. Y creo que eso lo hace el FA, reivindicando agendas que antiguamente eran altamente ridiculizadas.

¿A qué se refiere? ¿Cómo evalúa el desempeño del FA en el gobierno?

Que estemos ad portas de un proceso constituyente, que sea una realidad las 40 horas o que en el municipio de Viña del Mar exista al fin transparencia, no es casualidad, no es (producto de) la Divina Providencia, es la entrada de una coalición de gobierno en el ejercicio de la gobernanza nacional. Ese es un atributo súper valioso. Y no sería posible si el FA no tuviese el alma de ser amplio.

¿Comparte la autocrítica de la inexperiencia?

Creo que el rol del FA ha sido decidor para impulsar discusiones transformadoras. Eso es lo que hay que destacar.

¿Cómo se ha ido acomodando el gobierno ante los diferentes desafíos? Ha habido varios cambios de gabinete, y algunos liderazgos de RD han perdido protagonismo.

Me parece que ha existido un liderazgo positivo, bajo un contexto internacional crítico (...) y los resabios no solucionados respecto de derechos sociales que se siguen arrastrando del 2019. A pesar de todo, el gobierno ha insistido en mantener una agenda de largo plazo, con el sistema nacional de cuidados o con una política nacional del litio.

¿Por qué los ministros Giorgio Jackson y Marco Antonio Ávila reciben tantas críticas?

Hay diferentes tipos de liderazgos, algunos más populares y otros que trabajan como hormiguita, que ha sido el caso de Educación. Una agenda difícil, porque muchos de los problemas subyacentes a los fenómenos, como la delincuencia, van a cambiar si los trabajamos desde la educación.

¿Y Jackson?

Yo soy una persona que se fija mucho en los hechos. A propósito de lo mismo (problemas subyacentes) vamos a tener una inversión aproximada de $ 500 millones para la Oficina Local de Niñez. El ejercicio de ambos ha sido muy responsable. Y yo me quedo más con las responsabilidades que con la actividad popular.

Del 1 al 7, ¿qué nota le pone al gobierno?

No me atrevo a poner una nota. Ahora, si tuviese que evaluar esa hoja y tuviera que poner un mensaje, escribiría: no se rinda. No pierda el corazón. No se deje amedrentar.

¿Ve un correlato entre la gestión de los gobiernos locales y el gobierno nacional?

Yo creo que los objetivos y facultades son diferentes, pero se complementan muchísimo, por ejemplo, en la agenda de seguridad. Para nosotros hubiese sido imposible tener un sistema de financiamiento si el gobierno nacional no hubiese atendido esa preocupación.

¿Cuáles son los problemas más serios en el país y en Viña?

En Viña, el transporte. En la región no existe transporte público. Existe un sistema concesionado que tiene más de diez años, que ha sido observado por la Contraloría (...). El segundo problema es que el 40% de la comuna es loteo irregular, por lo que marcar un trazo para el nuevo servicio de transporte no va a ser posible. Esto limita el desarrollo y creo que también tiene un correlato con lo nacional.

¿Cómo ve la crisis de seguridad?

El fenómeno de la inseguridad es complejo y muy preocupante. No tiene soluciones mágicas. Hay que atacarlo desde muchos frentes, pero creo que también ha llegado la hora de que públicamente las y los líderes políticos hablen sobre las causas subyacentes de este fenómeno.

¿Como cuáles?

La educación. Los 14 mil niños y niñas que están a mi cargo -como sostenedora de escuelas públicas- no tienen las mismas posibilidades que otros con mejores condiciones económicas. Eso está generando daño, profundizando la desigualdad. Y la desigualdad es una herramienta de reproducción de la violencia, de la inseguridad, de lo que hoy día estamos viviendo.

¿Cómo evalúa su desempeño en el municipio?

Ha sido un desafío hermoso y frustrante en muchos sentidos. El desafío más grande ha sido levantar una institución pública que se dejó en el suelo. No existía nada, ni instrumentos de planificación territorial. La infraestructura pública estaba cerrada. Este lugar, donde estamos haciendo esta entrevista, estuvo cerrado por 12 años.

¿Entonces?

Falta mucho todavía, pero yo creo que vamos por un buen camino. No nos dejamos distraer. Somos caballos de carrera.

¿Por qué su plan para combatir el comercio ambulante no ha logrado frenarlo?

El comercio ambulante es un fenómeno que se ha disparado en muchos lugares de Chile. No se puede mirar el árbol, se tiene que mirar el bosque: las condiciones de empleabilidad. De todas maneras, no vamos a permitir que esto se siga reproduciendo. Vamos a mantener los controles y fiscalización, y el empuje a la formalización. Robustecimos la oficina de intermediación laboral en la que hemos entregado muchísimo trabajo.

¿Cuál es el ideal de organización y puesta en escena del próximo Festival de la Canción?

Que sea un evento que conmueva a todo el mundo y que en algún momento se encadene a la economía local (...) que tenga mucha más pertinencia con el territorio.

A diferencia de este año, ¿habrá fuegos artificiales en 2024?

Estamos trabajando duramente y decididamente para que eso pase.

¿Irá a la reelección?

Completamente. Nuestro proyecto tiene un grado de responsabilidad y ejecución. Estamos trabajando para concluir proyectos en el 2024, 2025 y 2026. No venimos a jugar a esto.