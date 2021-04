Mario Desbordes (RN): “El gobierno debe ser menos dogmático y más pragmático”

Comenta que, una vez más, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está llegando tarde con las ayudas sociales, e insiste en que las actuales medidas si bien son un avance importante, son insuficientes. Por lo mismo, el abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, insiste en que el Ejecutivo debe impulsar el tercer retiro de fondos de pensiones, y acusa que en La Moneda hay “dogmatismo” y que eso impide ver la realidad de lo que ocurre en el país. “El Presidente se termina instalando en un círculo donde todo lo encuentran perfecto, todo lo encuentran bueno y se empieza a distorsionar la realidad”, recalca, agregando que no ha sido desleal con La Moneda. “No soy piñerista”, remata.

Estas últimas semanas ha levantado una fuerte ofensiva para que La Moneda se sume al tercer retiro y no acuda al TC. ¿Por qué cambió de estrategia?

Objetivamente, siendo muy buenas las medidas del gobierno, el paquete económico que propuso lo valoro y aplaudo, están quedando miles de personas fuera. La clase media está quedando fuera de la ayuda o le va a llegar una ayuda insuficiente. El informe del Banco Mundial es lapidario: dos tercios de la clase media no ha recibido un peso. La única alternativa universal que está sobre la mesa porque el gobierno ni siquiera ha contestado la posibilidad del Seguro de Cesantía que planteó Joaquín, es ésta. Lo que le pido al gobierno es que arregle el proyecto: si lo patrocina deja de ser inconstitucional; segundo, que plantee alternativas para recuperar los fondos y con eso también el drama que tiene este proyecto se soluciona. Las propuestas que hecho son dos, pero pueden ser muchas más...

El ministro Melero descartó este viernes que haya más recursos inmediatos ahora y la propuesta de Lavín. ¿Qué le parece eso?

Es una irresponsabilidad no abrir para miles de familias una alternativa más allá del paquete gubernamental. Hay gente muy dogmática, la focalización en momentos de crisis no corresponde, lo ha dicho la mayoría de los gobiernos europeos, sin embargo, acá el dogmatismo instalado insiste en la focalización en esta época.

¿Ese dogmatismo es del Presidente?

Su equipo, Cristián Larroulet es el guaripola de todas estas ideas que, probablemente, en épocas normales uno las entiende, pero en épocas de crisis, no. Finalmente, el que toma las decisiones es el Presidente, es una persona capaz y sabe lo que se está haciendo.

¿Por qué cree que el Presidente está siendo dogmático?

Por falta de visión más amplia de lo que está pasando en el país.

¿El Presidente no sabe leer bien la crisis?

El Presidente se termina instalando en un círculo donde todo lo encuentran perfecto, todo lo encuentran bueno y se empieza a distorsionar la realidad y eso es un problema no menor.

¿Está desconectado el Presidente de lo que pasa?

Lo que hay es un aferrarse a determinados dogmas que muchos gobiernos europeos han dejado de lado (...). El gobierno no ha sido capaz de visualizar el verdadero impacto que ha tenido esta crisis en la clase media y eso es complejo (…). La pandemia va a superar las proyecciones del propio gobierno. No sé si vamos a poder hacer las elecciones en mayo cuando estamos rozando y llegando a los 10 mil contagios. Por lo tanto, esto ya se salió de todo control posible y hay que ser más agresivo en las ayudas a la gente. Aquí el gobierno debe ser menos dogmático y más pragmático. Ir al TC es un error. Las consecuencias políticas de esto pueden ser tremendas.

¿Un segundo estallido?

No sé si estallido, pero, por supuesto, que en términos políticos la gente va a reaccionar masivamente en contra del gobierno.

¿Hay alguna medida que pueda contrarrestar el tercer retiro de fondos?

Una alternativa es la que propuso Joaquín Lavín de utilizar los fondos del seguro de cesantía.

Y si el gobierno se suma a la propuesta de Lavín, ¿usted desistiría de apoyar el tercer retiro?

Lo conversé con un grupo de diputados de RN y ellos me plantearon algo que me parece razonable: que la gente elija. Las ayudas estatales, retiro de fondo de pensiones con una fórmula para reponer los fondos o el retiro de los fondos de cesantía. Creo que al final esto se ha dilatado tanto que lo del tercer retiro está instalado que es mejor tener las tres opciones sobre la mesa.

¿Por qué usted siendo exministro se empeña en contradecir al gobierno? Esto en momentos en que ellos están intentando alinear a Chile Vamos para que voten en contra del tercer retiro...

Estoy planteando lo que me parece correcto. Para mí no es tema si el gobierno se molesta, se incomoda. No logro entender cómo el gobierno no reacciona.

Algunos apuntan a que es una deslealtad...

No, que haya asumido como ministro y dejado el Congreso en momentos en que estaba super bien posicionado es la mayor muestra de la lealtad, así que más muestras de lealtad con el gobierno no necesito dar.

En el gobierno, el ministro Bellolio apuntó a que la declaración de RN sobre el tercer retiro responde a una estrategia presidencial. ¿Cómo toma eso?

Es una pésima frase de un vocero que se ha caído mucho en las últimas semanas. Lo lamento mucho. Bellolio caricaturiza esto, hace enojar a la comisión política que es completamente autónoma. No es el rol del vocero, creo que se equivoca, espero que recapacite y enmiende.

Pero es un hecho que usted fue uno de los impulsores de la declaración de la comisión política. ¿Busca repuntar en las encuestas?

No, responde a que estoy constatando en los hechos que hay mucha gente que no va a recibir ayuda.

En su entorno dicen que las relaciones con el Presidente están congeladas. ¿Qué pasó?

No ha habido razones para hablar.

Pero todo lo que usted ha planteado...

He conversado fluidamente con varios de sus ministros y equipos de asesores. No he necesitado hablar con él. Yo nunca he sido ‘ista’, no soy piñerista, no soy de ninguno de los ‘ista’. Yo estoy detrás de un proyecto colectivo que es Chile Vamos.b