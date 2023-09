Piñera desata molestia de La Moneda al acusar “golpe Estado no tradicional” en su contra durante el estallido

A solo un par de semanas de un nuevo aniversario del estallido social, el expresidente Sebastián Piñera, quien gobernaba cuando las manifestaciones comenzaron, se refirió al hito de una forma que desató críticas en el oficialismo.

En entrevista con la radio argentina Mitre, Piñera dijo que el período del estallido “fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas (...). Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino”.

Las declaraciones del exmandatario causaron revuelo en el oficialismo. Tanto así, que el Presidente Gabriel Boric hizo una pausa en su gira en Nueva York, Estados Unidos, para referirse a los dichos de su antecesor. “Más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro. Tenemos un compromiso de todos los expresidentes vivos y de quien les habla de que la violencia no es parte de las herramientas legítimas para actuar en democracia”, afirmó.

Sin embargo, el actual Mandatario sí enfatizó que “me parece muy importante no confundir y no poner en un mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país (...). En el malestar de la sociedad chilena hay motivos y en esos motivos nosotros también tenemos responsabilidad. Insisto: más que polemizar con una u otra persona, a mí me interesa encontrar soluciones. En esa línea estoy y van a encontrar a mi gobierno”.

Por su parte, y para refutar los dichos de Piñera, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que él “terminó su mandato, el Estado de Derecho perduró. De hecho, todos los conflictos y la crisis política que se vivió tuvieron una respuesta por la vía institucional. Eso tenemos que valorarlo como país, porque nuestro país ha ido aprendiendo que frente a las diferencias y las demandas sociales haya capacidad de responder institucionalmente, sin alterar el Estado de Derecho”.

En la misma línea, la secretaria de Estado llamó al exmandatario a tener más responsabilidad “con ese tipo de declaraciones”. “No hubo una interrupción del mandato del Poder Ejecutivo ni del Presidente de la República. Entonces, difícilmente alguien podría señalar que hubo algún tipo de golpe de Estado, que significa vulnerar el Estado de Derecho e interrumpir las instituciones del Estado de Derecho”, dijo la ministra.

CAMILA VALLEJO, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En tanto, el ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que no está de acuerdos con los dichos de Piñera y explicó que “acabamos de pasar 50 años del Golpe de Estado. Todos sabemos en Chile lo que es un golpe de Estado (...). Nadie podría decir que durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en su segundo gobierno, hubo un golpe de Estado”.

En sintonía con los ministros, desde los partidos del oficialismo también criticaron al expresidente. “Piñera no puede venir a dar cátedras de lo que no hizo en su mandato. Él tuvo un gobierno desastroso, llevó al país al borde de una crisis institucional. Entregó a Chile asolado por la delincuencia, con una crisis en la salud y una economía estancada. Su mayor contribución a Chile sería guardar silencio”, dijo el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Manouchehri.

Por su lado, Marcos Barraza, miembro de la comisión política del Partido Comunista, afirmó que “el expresidente Piñera insiste en vestirse con ropajes que no le asientan bien, está tratando de falsear la historia y con ello eludir sus responsabilidades políticas en las graves violaciones a los derechos humanos que vivió Chile con ocasión del estallido social. Previo al estallido, él y otros miembros de su gabinete hacían mofa absurda de las urgencias sociales, a propósito de las desigualdades sociales que vivía y vive Chile”.

Apoyo de Chile Vamos

Los dichos del exmandatario sí encontraron apoyo en la oposición, especialmente en parlamentarios de Chile Vamos. El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, manifestó: “Nosotros siempre sostuvimos que aquí hubo una organización que tenía como fin desestabilizar el gobierno del Presidente Piñera y llegar al poder a través de una forma no democrática”.

Asimismo, planteó que desde su sector esperan “que quienes levantaron falsas verdades, denunciando violaciones de derechos humanos, deteriorando la institucionalidad y que finalmente terminaron en el poder, estén conscientes del daño que le hicieron a la democracia y a la institucionalidad. Lamentablemente, tuvimos que sufrir esa violencia. Hoy día quienes gobiernan la validaron y esperamos que en el futuro no vuelva a ocurrir”.

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo: “Nosotros compartimos que algunos miembros de la izquierda, incluso que hoy día están en el gobierno, querían derrocar al gobierno del Presidente Piñera en octubre y noviembre del 2019, por eso hemos exigido una condena transversal a la violencia, para que nunca más se repita que un grupo de personas quiera destituir a un presidente como ocurrió en 2019″.