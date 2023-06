Tras cuenta pública: crece opinión positiva del gobierno, pero existe división sobre si Boric “se hizo cargo de los problemas”

El jueves de esta semana, el Presidente Gabriel Boric protagonizó su segunda cuenta pública. El evento no solo rompió el récord por la alocución más larga de este tipo desde el regreso a la democracia, sino que también, de acuerdo al propio gobierno, fue la primera instancia que ha tenido el Mandatario para dar cuenta de sus casi 15 meses de gestión.

La ministra vocera de gobierno (Segegob), Camila Vallejo, dijo esta semana que esta sería su primera cuenta “real”, en consideración de que en la del año pasado ni siquiera llevaban 90 días de gobierno.

En su discurso, llevado a cabo el 1 de junio, el Presidente adelantó la hoja de ruta para la próxima etapa de su gestión, que se concentrará principalmente en seguridad pública, desarrollo sostenible y derechos sociales.

A través de cinco preguntas, la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) se propuso consultar a 1.032 ciudadanos de 43 comunas de la Región Metropolitana sobre sus apreciaciones tras la cuenta pública. “Como la muestra es de la Región Metropolitana, los resultados son bastante esperables, porque es la región en donde mayor votación obtiene el Frente Amplio y Boric”, adelanta Eugenio Guzmán, sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la UDD.

De acuerdo a sus resultados, el 65% de los encuestados reconoció haber visto, escuchado o tenido acceso a la cuenta pública del 1 de junio, mientras que el 35% restante asegura no haberlo hecho.

Entre quienes sí vieron la cuenta pública, un 29% sostiene que su opinión sobre el gobierno de Boric tras la cuenta pública sigue siendo la misma. En tanto, un 27% asegura que actualmente su opinión “es más positiva”. En un grupo más disminuido, de apenas un 9%, están aquellos encuestados que señalan que tras el discurso del Presidente su opinión del gobierno empeoró.

Ante esta pregunta, además, destaca que los jóvenes son los más optimistas con respecto a la administración de Boric, en consideración de que un 33% de aquellos que tienen entre 18 y 30 años y manifiestan que, tras la cuenta, su opinión “es más positiva”. A modo de comparación, un 25% del segmento dice que su opinión es la misma, mientras que un 7% dice que es más negativa. El 35% restante no vio el discurso del Presidente.

En este sentido, Guzmán acota que “todas las encuestas que hemos hecho, y que se refleja también en otros sondeos, muestran que el grupo de 18 a 30 años, o ese entorno, son votantes más cercanos, representan un porcentaje alto de la votación del propio Boric. Ahí se da también más optimismo”.

En la vereda opuesta, el grupo de 61 o más años es el más pesimista: un 12% de ellos empeoró su opinión con respecto al gobierno tras la cuenta. Pese a eso, con un 28% del segmento, son más los adultos mayores que sostienen que su opinión mejoró. Otro 25% del grupo afirma que su opinión es la misma, mientras que el 35% restante no vio la cuenta pública.

Sobre este segmento etario, Guzmán comenta que “son más escépticos”. Según explica, “cuando ves los segmentos de 50 y más, en general, también reflejan ese escepticismo”.

Por otro lado, ante la pregunta “¿cree que la cuenta pública del Presidente Boric se hizo cargo de los problemas del país?”, entre aquellos que la vieron, un 32% dice que sí y un 33%, que no. En este caso, destaca que los hombres son un poco menos optimistas que las mujeres: un 36% de los encuestados masculinos aseguró que el Presidente no se hizo cargo de los problemas del país, mientras que un 32% de las encuestadas cree lo mismo.

Frente a la misma consulta, un 40% de los jóvenes coincide con que la cuenta pública se hizo cargo de los problemas del país, mientras que un 25% del mismo segmento discrepa. El 35% restante dentro de este grupo etario no vio la cuenta pública. Destaca, además, que el grupo de 41 a 50 años es el más pesimista: un 41% cree que el Presidente no se hizo cargo de los problemas del país, y solo un 26% considera que sí. El 33% restante, en tanto, no sintonizó el discurso de Boric.

Del sondeo también se desprende que tres de cada cuatro personas que declaran que su opinión del gobierno es la misma que antes del discurso, a la vez consideran que la cuenta pública no se hizo cargo de los problemas del país.

La UDD también consultó a los encuestados sobre la importancia de los anuncios hechos por Boric. Entre quienes vieron la cuenta pública, un 41% los calificó como “importantes” o “muy importantes”, mientras que un 24% los sindicó como “nada importantes” o “muy poco importantes”.

Por último, dentro del 35% que asegura no haber estado expuestos a la cuenta pública, se desprende que un 18% dice no haber sabido que se realizaría o que no tuvo tiempo para verla. Por otra parte, un 9% prefirió no verla porque “no me cambia la vida, nunca se anuncian cosas importantes”. En tanto, un 6% no la sintonizó debido a que no le interesa.