Ximena Aguilera: “En Salud uno siempre quisiera contar con más recursos”

Los últimos días de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, han sido bastante ajetreados, justo cuando acaba de cumplir un año de gestión.

La cartera sanitaria que lidera fue la que se llevó la expansión más grande del Presupuesto 2024 anunciado el jueves por el Presidente Gabriel Boric, con un incremento de 8,1%. Al mismo tiempo ha enfrentado durante varias semanas la presión de los gremios por la desvinculación de 6.347 trabajadores que llegaron con la alerta sanitaria y en varias partes del sector presionan por avances concretos en la reforma de salud. En esta entrevista la doctora habla de los avances de su cartera y asegura que su perfil técnico fue una de las razones por las que el presidente Gabriel Boric optó por ella hace un año.

¿Está satisfecha con el presupuesto para la cartera sanitaria? ¿Le pone presión?

Estamos contentos de ser uno de los sectores priorizados, porque también es un reflejo de la prioridad que le ha dado el Presidente al sector. Al mismo tiempo, implica una responsabilidad en el uso de los recursos, porque efectivamente es un crecimiento mayor al promedio del presupuesto general y hay que hacer una ejecución correcta de esos recursos.

¿Se acercó a lo que solicitó? ¿Hubo mucho muñequeo?

No diría que ha habido tira y floja. Nosotros tenemos un presupuesto también vinculado a inversiones, y hubo una discusión razonable en un proceso presupuestario.

¿Diría que tuvo que ceder?

Estamos conformes con ser el sector priorizado y es la responsabilidad que nos han entregado, así que estamos bien en ese sentido. Ciertamente que en Salud uno siempre quisiera contar con más recursos, pero creemos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es importante y estamos contentos con eso.

Esos recursos ayudarán a moldear la reforma de salud.

Es algo que tenemos ahora en siete comunas y va a crecer. Vamos a ver cuánto crece, pero el Presidente tiene el compromiso de hacerlo avanzar mucho hasta el fin de su gobierno. Y eso también depende de los recursos adicionales que impliquen el pacto fiscal. Por eso también es importante que, a pesar de no contar todavía con los recursos de ese pacto, se prioriza el sector.

¿La reforma está supeditada a ese pacto fiscal?

Lo que pasa es que la reforma son varios elementos, no es uno solo y , por supuesto, que ampliar la cobertura universal de los municipios requiere recursos adicionales relevantes, porque hay que complementar el per cápita a la gente que hoy no se atiende y necesita recursos adicionales.

Para entender: ¿Que la universalización de la atención primaria pase de siete a 20 comunas, acorde al anuncio del Presidente, será el gran avance de la reforma?

Uno de los avances es ese. Otra de las líneas de reforma tiene que ver, por ejemplo, que la Atención Primera Universal está vinculada a que estamos trabajando los determinantes sociales en los mismos municipios que se están interviniendo y trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, en integrar el sistema de información que tiene la ficha social de manera que la gente sea vista más en su integralidad. Otra área tiene que ver con la mejoría de la gestión y la dignidad del trato. Y en eso también hay varias iniciativas. También tener una mejor respuesta a las emergencias, que lo estamos tratando de vincular a una atención primaria más resiliente. También está todo lo de la ley corta que tenemos que terminar de tramitar, pues avanzar con la modalidad de cobertura complementaria de Fonasa es relevante para nosotros. Y además está el Copago Cero, que también es parte del proyecto de reforma.

¿Entonces no tenemos que esperar un gran anuncio de reforma, sino que es un concepto amplio?

Sí, es un concepto más amplio. De hecho, tenemos un documento explicatorio de lo que es la reforma, tenemos los elementos, se han hecho reuniones en todas las regiones sobre cada uno de los ejes de reforma y está el encargado de reforma -Bernardo Martorell- que está trabajando en eso. Y hay avance en cada uno de los ejes. La reforma de salud no es solo la modificación de la forma en que se financia el sistema de seguridad social.

¿Cuál es el trabajo de Martorell?

Coordina los cuatro ejes.

¿Siente que están al debe o que avanzan bien con la reforma?

Estamos saliendo de una circunstancia bien excepcional, que es la pandemia. Puede ser que haya alguna ansiedad, pero lo primero que tenemos que hacer, y es lo que me encargó el Presidente, es volver a una situación de productividad del sector y ponerlo en línea y resolver las listas de espera.

Pero este gobierno asumió sabiendo esta situación y comprometió la reforma. ¿Estará lista al término de la administración?

Una reforma de salud es algo que se prepara en el tiempo. La reforma del Auge la empezamos a trabajar en 2000 y la ley se aprobó en 2005. No son procesos de la noche a la mañana o que se instalen en un año. De que vamos a tener instalado el proceso de reforma, sí lo vamos a tener.

Las últimas semanas los gremios se han manifestado por los contratos a honorarios, ¿cómo ha manejado esas discusiones?

Tratando de hacer mi mejor esfuerzo y siempre trato de ser bien clara y de explicar la situaciones tal como son. El fin de la emergencia implica que un sistema que estaba funcionando de cierta forma por la emergencia tengamos que canalizarlo a un curso más normal. Y esto que teníamos programado durante 2023 se interrumpió por la crisis invernal y el descalamiento quedó más brusco. Uno hace los mejores esfuerzos para explicar que lamentablemente hay que mantener un cierto financiamiento para conservar a todos los honorarios, pero tenemos recursos para algunos y los otros los pedimos para el año que viene. Además, el sector siempre tiene cargos vacantes.

¿En qué lugar de su año de gestión pone la aprobación de un presupuesto así de importante?

Lo que pasa es que el sector salud tiene tanta contingencia, que estamos en todo momento con distintos frentes. La mayor satisfacción que he tenido es al Presidente hablando de la atención primaria universal en las Naciones Unidas.

¿Cuál es su autocrítica? ¿Dónde ha cojeado?

Más que falte algo, ha habido dificultades grandes en elementos que nos han obligado a estar respondiendo una y otra vez, como por ejemplo, los fallos de la Corte Suprema. Pero no diría que es una cojera, sino que circunstancias que hemos vivido continuamente en la gestión y de todas maneras hemos logrado trabajar. Ha habido dificultades, como la primera parte de la campaña de invierno, la salida del subsecretario Fernando Araos. Ese por supuesto fue un momento bien duro. Afortunadamente, a pesar de la magnitud, se vio que la respuesta fue adecuada.

Usted tiene un perfil más técnico, ¿siente que le falta muñeca política?

Lo que se espera de mí, cuando me nombra el Presidente, es que tenga un perfil más técnico. Si el Presidente hubiera querido alguien con un perfil más político, habría nombrado a alguien con un perfil más político.

¿Pero siente que le ha faltado ese manejo u otras personas lo hacen por usted?

Uno tiene que rodearse de equipos donde se complementen las capacidades. No soy militante de un partido político y a pesar de que trabajé muchos años en el ministerio, lo hice en una esfera muy técnica. Esa es mi trayectoria y esa es la razón por la cual me nombraron.

¿Le interesa pasar al otro lado?

No. Soy así y así me nombraron.

¿Cómo evalúa su gestión?

Siento que he hecho el mejor esfuerzo.

¿Pero ha sido una buena gestión?

Creo que he logrado ordenar, en el sentido de que haya prioridades claras en las que hemos avanzado: se ha logrado reducir los tiempos de las listas de espera. En salud mental también se ha avanzando con nuevos programas y elaborado un proyecto de ley de salud mental integral. Y en lidiar con todo la situación de las isapres que ha sido muy complejo.

¿Es su mayor dolor de cabeza?

Lo que más me produce preocupación son los enfermos, por eso me preocupé mucho con la crisis de los virus respiratorios. Ciertamente el tema de las isapres también está vinculada a los enfermos y el problema de mantenerles las coberturas. Por ese lado también me preocupa.

¿Cuál diría que es su sello?

No sé. Creo que tendría que decirlo a alguien que no sea yo.