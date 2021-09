Prueba de Transición 2021: consejos y tips clave para prepararse

En dos grupos, para evitar aglomeraciones por la pandemia, el 6 y 7 y el 9 y 10 de diciembre se realizará la segunda y última Prueba de Transición universitaria. A tres meses, aún es tiempo para que los 275.630 estudiantes que se inscribieron, un 4% más que el año pasado, se puedan preparar.

Karem Ramírez, coordinadora de preunab.cl, el preuniversitario gratuito de la Universidad Andrés Bello, destaca el crecimiento de esta plataforma online, que en estos dos años de pandemia ha aumentado el número de usuarios (casi 30 mil personas participaron en un ensayo de la PDT en 2020). Sin desconocer las dificultades que han tenido los estudiantes de 4º medio por la pandemia, aconseja: “En estos 3 meses que quedan, recomendaría concentrarse en los contenidos que el alumno ya maneja y no aventurarse en contenidos nuevos. Y, por supuesto, aprovechar los preuniversitarios gratuitos como Preunab, donde el estudiante puede apoyarse con el material ahí disponible, para leer todos los días al menos un texto y ver la resolución de un problema matemático”

Además de invitar a usar el material disponible de modo gratuito en preunab.cl, Ramírez da consejos para cada una de las PDT.

Prueba de Comprensión Lectora (obligatoria): “La recomendación es realizar una lectura diaria, enfrentarse a distintos tipos de textos”, dice Ramírez, destacando que en preunab.cl hay textos de todo tipo (los que se usan en la PDT). Esta prueba, actualmente, sólo mide la Comprensión Lectora (quedó fuera la Producción de textos: conectores y redacción, de la ya vieja PSU). Son 65 preguntas para ser respondidas en 2 horas y media y cada facsímil incluye entre 8 y 10 textos.

Prueba de Matemáticas (obligatoria): “El consejo es estudiar ejercicios resueltos, que el estudiante vea cómo se logró la respuesta para comprender la mecánica”, afirma Ramírez, y destaca los videos de YouTube de Preunab.cl, donde profesores muestran paso a paso la resolución de los ejercicios matemáticos. Son 65 preguntas de selección múltiple con respuesta única de 4 o 5 opciones y 2 horas y 20 minutos para responder.

Prueba de Historia y Ciencias Sociales (electiva): “La sugerencia es realizar cuadros sinópticos o líneas de tiempo. Estructurar la información. También es recomendable saber manejar un mapa”. Son 65 preguntas con 5 opciones de respuesta cada una. El tiempo de duración de esta prueba es de 2 horas.

Prueba de Ciencias (electiva): La batería de pruebas de Ciencias se compone de las pruebas de Biología, Física, Química y Técnico Profesional, de las cuales sólo se puede rendir una. Tiene 80 preguntas, cada una con cinco opciones y el tiempo de duración de la prueba es 2 horas y 40 minutos.

Leonor Varas, directora del DEMRE, adelanta que la mitad de las preguntas de las pruebas obligatorias (Comprensión Lectora y Matemáticas) serán del nuevo modelo que tendrá la futura prueba de admisión, que debería debutar en 2022. “La Prueba de Transición es un cambio significativo respecto de la PSU, ya que busca medir contenidos, pero también competencias; es decir, tanto el saber, como el saber hacer. Este cambio comenzó el año pasado y ahora se está profundizando con un mayor porcentaje de preguntas del nuevo tipo, de modo de seguir el camino de disminuir brechas”, dice Varas.

“Tal como definió el Comité Técnico de Acceso en 2020, en el próximo proceso de admisión comenzarán a aplicarse pruebas completamente nuevas y hacia allá estamos avanzando con estos cambios paulatinos, pero decididos”, afirma Varas, confirmando que “según lo planificado, la Prueba de Transición que se dará en diciembre de 2021 aumenta la cantidad de ‘preguntas del nuevo tipo’ en las pruebas obligatorias de Matemática y de Comprensión Lectora, llegando a un 50% de las preguntas totales.

Para la prueba 2021, la directora del DEMRE invita a revisar los temarios, modelos descargables y modelos online que están en demre.cl, que son un buen material de preparación. Además, detalla los criterios que se consideraron para la Prueba de Transición de este año:

1.- Criterios de pertinencia, relevancia y equidad, para una prueba de altas consecuencias como la PDT a la Educación Superior. “La equidad se refiere a no incluir preguntas con contenidos que algún sector de la población no tuvo la oportunidad de aprender. Esto llevó a reducir los temarios de la antigua PSU, que era todo el currículo prescrito que, sin embargo, sabemos que no se implementaba completamente en todos los colegios. La pertinencia se refiere tanto a la población que rinde como al propósito de la prueba: seleccionar para el ingreso a la universidad. Es decir, poner preguntas que nos permitan distinguir cuan competentes son aplicando sus conocimientos y habilidades”.

2.- Implementación de las Bases Curriculares de 7° Básico a IV Medio en los establecimientos educacionales, a partir del año 2016. “Cuando existe un cambio curricular, como es el caso de las Bases Curriculares, su implementación es progresiva, y por lo tanto se debe reflejar ese cambio en las pruebas, considerando el momento en que ese cambio ya ha ocurrido en las aulas”, explica Leonor Varas.

3.- Priorización de Objetivos de Aprendizaje realizada por el Ministerio de Educación a causa de la pandemia de coronavirus. “La emergencia sanitaria ha provocado menores oportunidades de aprendizaje y, por lo tanto, el Ministerio de Educación entregó orientaciones a los profesores acerca de cuáles contenidos curriculares se deben priorizar, pues es muy probable que no alcance el tiempo para cubrirlos todos”, explica la directora del DEMRE. “Las y los estudiantes que egresan este año de la enseñanza media han estado en tercero y cuarto medio con estas limitaciones, lo que nos obliga a considerarlas en la definición de esta prueba”, añade.

Otras alternativas

Para la PTU hay varias alternativas de preparación. Por ejemplo, pueden acceder a la Red de Preuniversitarios de la Universidad de Chile, que son 7 y cuya información puede encontrarse en el Facebook de esa casa de estudios: https://www.facebook.com/preureduchile.

Desde Mineduc, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, destaca: “En el contexto del trabajo que hemos realizado para construir un sistema de acceso más justo, que considera el diseño de una mejor prueba, nuestro principal objetivo es que todos quienes se hayan inscrito para rendir la Prueba de Transición 2021 cuenten con la mayor cantidad de herramientas y recursos que les permitan prepararse de la mejor manera posible. Es por eso que, por segundo año consecutivo, dispusimos de preuniversitarios gratuitos online, que en 2020 beneficiaron a más de 45 mil jóvenes”.

Los convenios del Mineduc son con los preuniversitarios CPECH y Puntaje Nacional: en ellos, los postulantes que deseen puedan acceder en forma gratuita a los contenidos y recursos que ambos preuniversitarios ponen a su disposición a través de la plataforma Aprendo en Línea. Los interesados en participar de estos preuniversitarios deben inscribirse en https://bit.ly/2Seugfd.

Por su parte, la plataforma https://acceso.mineduc.cl/ cuenta con una importante cantidad de material para que los estudiantes puedan prepararse adecuadamente, a través de modelos de pruebas para resolución online. Asimismo, podrán acceder a los temarios de las pruebas, tanto obligatorias como electivas, y a modelos de preguntas, entre otros recursos disponibles. Para acceder a este material, los postulantes deben seguir el siguiente enlace: https://acceso.mineduc.cl/material-de-preparacion-pdt/.

Para el psicólogo y profesor adjunto de la Universidad Andrés Bello, Jaime Fauré, la de este año es una prueba con diferencias respecto de generación anteriores de estudiantes: “Se enfrentan a otros desafíos, que no vivieron sus hermanos mayores, ni sus padres, ni tíos, ni primos, que son los que les proponían estrategias o consejos”, dice. “La PDT implica nuevos desafíos; no es la misma incertidumbre que tuvimos nosotros”.

El profesor Fauré, desde UNAB, plantea 3 aspectos relevantes para los estudiantes que rendirán la PDT:

1.- Apoyo: La persona que rendirá la prueba necesita colaboración y trabajo en equipo, con sus familias. Deben ser capaces de explicitar lo que les va pasando, especialmente en los momentos de stress.

2.- Capacidad de diferenciar espacios y contextos de actividad: No te puedes pasar todo el día preparando la prueba, se debe aligerar la carga. Es una meta cumplible en los 3 meses que quedan.

3.- Adaptación: Cada estudiante debe tener la capacidad de organizar y gestionar su propio tiempo. Reconocer cómo les es más fácil estudiar y ser consecuentes con ello.

Fechas clave del proceso de admisión

• 16 de septiembre 2021: Publicación de oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones 2022, de las 45 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior: acceso.mineduc.cl

• 22 septiembre 2021. (23:59 horas) Cambios de sede de rendición (comuna) y/o de las pruebas electivas a rendir: acceso.mineduc.cl.

• 6 y 7 diciembre: Aplicación de la PDT primer turno.

• 9 y 10 diciembre: Aplicación de la PDT segundo turno.

• 11 enero 2022: Publicación de resultados de las pruebas: acceso.mineduc.cl

Quienes tengan dudas, pueden encontrar más información en acceso.mineduc.cl o en demre.cl. También pueden comunicarse con Ayuda Mineduc, al 600 600 26 26 (desde celulares, al 224066600), o a la Mesa de Ayuda DEMRE, al 229783806.