Ahora es antivirus: Ceresita relanza su pintura más vendida con innovación que protege la salud

Se trata del esmalte al agua Pieza & Fachada BioTech, que protege contra múltiples virus, entre ellos el coronavirus cepa MHV, Género Betacoronavirus (mismo género y familia de SARS-CoV1, SARS-CoV2/Covid19 y MERS). Ello gracias a que cuenta con el componente activo biocida, que permite que, tras algunos minutos en contacto con la superficie pintada, el virus se inactive.

Así lo indica en entrevista el Gerente de Marketing de Ceresita, Arturo Avendaño, quien explica que esta pintura ya era antihongos y antibacterial, a lo que ahora se suma el antiviral.

“La pintura ícono de Ceresita, el esmalte al agua Pieza & Fachada, ya tenía las propiedades antihongos y antibacterias. Cuando apareció todo esto del coronavirus, pensamos que podíamos ir más allá y crear un producto que también fuese antivirus. Nos pusimos a investigar y logramos llegar a una fórmula que tiene las mismas características de antes y que, además, combate los virus”, dice.

Y recalca que “hicimos pruebas y la certificamos con la Universidad de Campinas, en Brasil, que es una de las universidades de Sudamérica con mayor prestigio en el área. Así que sabemos inactiva que esta pintura funciona, que cuando el virus llega a la superficie pintada se inactiva tras unos minutos”.

La efectividad antivirus dura 3 años de manera garantizada.

Dónde y cómo usarla

Arturo Avendaño expresa que esta es una época ideal para pintar el hogar, tanto por el clima favorable como por la forma en que este cambio puede impactar a la experiencia de estar en casa 24/7.

“Una vez que ya empieza a hacer calor, la gente sale a pintar sus casas. Y ahora que hemos estado bastante más tiempo hacinados en nuestras casas, creemos que es el minuto de que la gente renueve sus hogares. Nosotros tenemos el eslogan que dice ‘Colores que hacen bien’, porque creemos que ponerle color a la casa cambia el ánimo y nos hace bien a todos”, declara el ejecutivo.

Sobre esta pintura en sí, relata que es adecuada para todo tipo de muros, interiores y exteriores, y puede ser aplicada en superficies como estuco, hormigón, ladrillos y fibrocemento, entre otras. ¿Su modo de uso? El mismo que cualquier otra.

“Es igual que cualquier pintura tradicional, no notarán ninguna diferencia. Es una pintura de muy bajo olor, súper lavable. Incluso pueden pintar una habitación y dormir ahí el mismo día. La tecnología ha hecho que la pintura sea mucho más agradable y casi no tiene olor, casi no gotea”, destaca.

“Invitamos a la gente a seguir cuidándose. La pintura no es un remedio, pero sí les va a ayudar a mantener sus hogares con menos hongos, virus y bacterias. Si llegan a la muralla, van a morir. Hay que seguir manteniendo medidas preventivas, pero esto puede contribuir a disminuir el riesgo”, acota el gerente.

Cabe mencionar que los ensayos científicos con este producto se basan en las Normas ASTM D-5590-0, Singapore Standard 345:1990, ASTM G-21, Norma japonesa JIS Z 2801 y la Norma ISO 21702.