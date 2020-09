Edición N° 907

Este fin de semana está en curso nuestra primera feria online MasDecoMarket.cl; los invito a todos a entrar, conocer y apoyar las marcas que están participando, hay muchas novedades para la casa, huerta y, por qué no, para uno. Como medio entendemos lo difícil que este año ha sido para muchos emprendedores y es por eso que hemos dedicado muchas páginas en los últimos meses para dar a conocer a quienes hoy están haciendo diseño, artesanía, gastronomía, arte y otras actividades de difícil categorización. Queremos apoyarlos porque los que emprenden generan cadenas de valor, mueven la economía y construyen identidad, así es que entren a MasDecoMarket.cl y podrán conocer a quienes hoy están trabajando con buenas ideas y generando lindos productos.

¿Jardín o huerta?, ¿huerta o jardín? Si los metros son pocos y no saben cómo decidirse o sectorizar, por qué no lo mezclan todo; una tarde entre matas de tomates y albahaca puede ser igual o más agradable que estar rodeado de un macizo de flores. Y quizás así debió ser en un principio, porque en la naturaleza no existen divisiones ni segregaciones, de la misma forma que no hay plantas buenas o malas; los problemas surgen generalmente cuando entramos nosotros y provocamos un desequilibrio.

La arquitectura de Cristián Izquierdo es precisa, no es primera vez que mostramos un proyecto de él en nuestras páginas, que, al igual que veces anteriores, sorprende. Su uso de la geometría de manera casi obsesiva, la atención a los detalles, la solución de encuentros y uniones y muy especialmente el hecho de que parte importante de su obra sea resuelta usando la madera como material principal, lo transforman en uno de los arquitectos más relevantes de su generación.