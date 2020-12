Mezcla y verás la felicidad

Antes de que la instagrammer Cynthia Moreno se sumergiera en el mundo de @HotPinkPineapples trabajó en la cadena NBC como decoradora de escenarios durante 10 años. Algunos de sus proyectos favoritos estaban en el canal E! como Fashion Police, E! Noticias y la alfombra roja en vivo.

Ahora Cynthia está completamente concentrada en la construcción de su marca HotPinkPineapples, donde espera tener su propia línea de artículos y muebles para la casa en un futuro cercano.

Su departamento se convierte en el mejor catálogo de lo que es capaz de crear su gusto exquisito, que mezcla de todo y un poco más. Su fama radica en que su decoración toma influencias de los años 50 y 60 y las combina con estilos y colores de hoy. Amante de los viajes, dice traer los brillos que ve en lugares como Miami, Hawái, Grecia y Marruecos. “Viajar realmente me inspira. Me encanta experimentar otras culturas y sumergirme en las paletas de colores locales. Es divertido ver el arte y la creatividad de todo el mundo porque me sorprende lo que la gente puede hacer”, ha publicado.

Como experta creadora de escenarios recomienda decorar con piezas neutrales, como alfombras y sofás, y luego sumarles accesorios coloridos donde siempre serán bienvenidas piezas de ratán y mimbre, tapices y arte minimalista. “Esto hace que los colores realmente resalten y permite refrescar fácilmente el espacio intercambiando algunos elementos más pequeños”, declara.

Cambiar y no dejar de hacerlo. Sin miedos. ¿La receta? Experimentar en lo propio. Así lo profesa Cynthia Moreno, quien ha transformado su lugar en reflejo de esto, en él prueba las tendencias y evalúa cuál queda y cuál deja ir.

Su forma de hacer las cosas es una verdadera invitación para decirnos que todos somos capaces de generar pequeños cambios que construyen una gran vida. @HotPinkPineapples

Cynthia Moreno toma influencias de los años 50 y 60 y las combina con estilos y colores de hoy. Amante de los viajes, dice traer los brillos que ve en lugares como Miami, Hawái, Grecia y Marruecos



Cynthia se fascina con la capacidad que tiene de ir cambiando libremente de estilos; nada la encasilla y le encanta revisar su historial en decoración, donde dice no arrepentirse de nada. La muralla, hecha con palitos de madera, la hizo con sus manos durante la cuarentena y asegura que es fácil de hacer y desmontar si llegamos a cambiar de opinión.



Este espacio tuvo varios colores hasta llegar al resultado que vemos hoy. “Realmente luché con este espacio. Lo estoy atribuyendo a los sentimientos del 2020 y a estar en una rutina creativa. ¡Pero, sinceramente, me encanta como quedó!”, dice Cynthia



Las puertas del mueble de cocina, que también tienen una textura de madera, fueron hechas por Cynthia, al igual que la pared del living. En su cuenta en Instagram tiene videos donde explica el paso a paso de estos resultados.

A Cynthia se le ocurrió convertir un espacio que estaba dedicado a una segunda cocina y transformarlo en clóset. “Solía odiarlo, pero ahora me encanta lo peculiar y ridículo que es”, relata en su cuenta en Instagram.



Diseñó una nueva cabecera para su dormitorio y decidió rescatar los arcos, clásica tendencia de los años 90, para la cabecera de su cama.

La instagrammer recomienda abordar los cambios decorativos poco a poco, no agobiarnos y ocupar un lenguaje universal que aúne todo nuestro hogar, como puede ser utilizar los mismos tonos de madera en los diferentes espacios.

Ideas que inspiran. Colores, formas entretenidas, recuerdos de viajes y mucho DIY mezclados magistralmente.

1. Cerámicas: Inspirado en el placer de habitar los espacios, Lucas Nicolao produce cerámicas funcionales y ornamentales, como este dúo de esferas que toman soporte en un juego equilibrado de composición y estructura. Florero Gallo y florero Tótem, 30 cm, $60.000 c/u (nicolaoceramics.com) 2. Lámpara colgar Cristall, 9 pantallas, $299.900 (surdiseno.cl) 3. Lyrata adulto, 1.5 m, en maceta de fibra de vidrio, $125.000 (@philodendro) 4. Espejo repisa, $85.900 (@cerio.cl) 5. Cojín seda cactus, 90 x 45 cm, $55.000 (@kelimcasagitana) 6. Mesa de centro Apacheta, $250.000 (@cerio.cl) 7. Set de 2 tazas expreso, $33.000 (@cerio.cl) 8. Abanico palma, chico, $12.900 (surdiseno.cl)