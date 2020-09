Mis secretos

Óscar Barrera

Óscar es chef del International Culinary Center de Nueva York y médico cirujano de la Universidad Católica. Actualmente estudia un magíster de “Alimentación y nutrición” en la Universidad de Barcelona, tiene su propia marca, RAM, y dicta cursos de fermentación, nutrición, lácteos y quesos.

Nuestra empanada de pino

Para hacer un pino sabroso conviene cocinar carne y cebolla aparte, luego juntarlas. Calentar bien el aceite o manteca y dorar la carne (que quede con zonas asadas ya que ahí está el sabor). Cocinar la cebolla a fuego medio/bajo hasta que esté dorada y dulce, y agregar a la carne mezclando sus jugos. Lo mejor: hacer el pino el día antes y dejarlo reposar. Agregar el ají de color al final, cuando quedan pocos minutos de cocción, si no, se quema y pone amargo. Cuando el pino está casi a punto y jugoso poner un poco de harina. Al enfriarse se endurecerá. Al calentarse la empanada, este jugo sólido se vuelve líquido y es el secreto de la empanada “caldúa que chorrea”.

@oscarbarreramarengo

Virginia Demaria

Mamá de 4 niños, multefacética, chef, amante de las manualidades, autora de varios libros y comunicadora.

La importancia del sofrito

“No voy a hablar de una receta en particular, porque creo que si hay algo que he aprendido durante los años conociendo mi país de norte a sur con mi programa, compartiendo con personas que saben mucho de cocina, es que siento que esta base que nos identifica, y a la mayoría de los platos chilenos, y es el sofrito, que muchas veces no tiene el lugar ni la relevancia en un plato, y para mí es la clave y el que te asegura una preparación que será un éxito, sabrosa. Esto significa darle tiempo de verdad, no llegar y poner la cebolla sobre un poco de aceite en una sartén. Hay que dejar que se dore, que se vea rica, agregarle pimentón, zanahoria rallada, jugar con los aliños, orégano, sal, comino, merquén, pimienta. La mayoría de las preparaciones que nos caracterizan como país llevan sofrito. Es cosa de pensar en el pollo arvejado, la cazuela, los porotos granados, el charquicán; es esa base de sabor que nos identifica y la que nos da el resultado que como cocinero siempre se espera, un comensal supercontento con lo que uno le ofreció”.

@virginiademariaoficial

Connie Achurra

Profesora de música, actriz, compositora y diseñadora de profesión, cocinera autodidacta, autora de 2 libros, conductora de TV y coach en cambio de hábitos. Hoy, una activista de la alimentación saludable con un largo camino personal que la ha llevado a transitar del arte a la cocina.

Pastel de papa

En vez de usar un moledor, rallo por la parte gruesa del rallador las papas cocidas enteras y frías. A eso no le agrego mantequilla, solo un chorrito de aceite de oliva y de agua caliente, así queda aireado y liviano. Preparo además un pino vegetal con berenjenas y champiñones. Queda un plato mucho más liviano y delicioso.

@connieachurra

Matías Alejandro

“Soy Ingeniero comercial de profesión, pero siempre he sido un amante de la cocina. Siempre me han llamado mucho la atención los colores y sabores, mezclar ingredientes y transformarlos en un plato lleno de sabores deliciosos me parece una genialidad. Actualmente me declaro un apasionado por la pastelería, amo las cosas dulces que están bien hechas y que logran despertar una emoción en las personas. Me gusta preparar recetas con ingredientes puros y darles una vuelta de tuerca a estas, siempre pensando en lo que más le gusta a la gente”.

Merengue

El personaje principal en la pastelería chilena es el merengue, para usarlo en chilenitos, tortas, etc. Para preparar un merengue que tenga buena estabilidad, permita obtener resultados óptimos y no falle en ninguna preparación, siempre usar la proporción de una cantidad de claras por dos de azúcar (usar pesa para ser exactos) y hacer el merengue suizo, que es el más fácil de lograr. Aparte, es de vital importancia que el recipiente donde se haga el merengue este muy limpio, sin grasa, y las claras tampoco contengan restos de yema.

@matias_alejandroal

