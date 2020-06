¿Separar o integrar?

GENTILEZA STRETTO (@STRETTO_CHILE) ARTHUR DRESLER (@ARTHUR_D)

COCINA SEPARADA

Lo que se le pidió a la diseñadora de interiores Belén Briones (www.belenbriones.com / @belenbriones) fue crear un lugar acogedor para pasar tiempo en él. A ella llegaron porque lleva más de 10 años de experiencia, haciendo principalmente remodelaciones de cocinas. "Los muebles debían responder a una estética más de un estar, obviamente, sin perder la funcionalidad de esta. La elección de la cerámica decorada de inspiración turca se debe a que la propietaria vivió cinco años en Turquía y además combina perfecto con su colección de platos turcos", dice Belén. La cocina es el corazón de un departamento en donde toda la decoración se ha ido formando a partir de recuerdos y objetos de viajes y vivencias de los dueños. De esta manera aparecieron el color azul y la incorporación de la madera. "Funcionalmente el espacio se dividió en área de lavado, de cocina, de preparación, de estar y de guardar. Cada mueble reúne en su interior la funcionalidad para cada área; por ejemplo, en la zona de cocina se guarda todo lo que tenga que ver con esa función, cada elemento tiene su lugar. De esta manera se aumenta el espacio para guardar y es más fácil encontrar las cosas", suma Belén Briones.

Las cocinas cerradas o más bien clásicas respiran ese ambiente de hogar. "Independiente de si la tendencia es cada vez más hacia cocinas abiertas, aquí la opción es seleccionar un kit de cocina que considere hornos con líneas más modernas, encimeras –que pueden ser a gas o a inducción– que se complementen con estos últimos y opciones de campanas decorativas que acompañen el espacio entregándole ese calor de hogar", dice Cristián Maturana, de Kitchen Center.

Beneficios

• Da más privacidad

• Los olores no se esparcen por toda la casa

• Puede haber un poco más de desorden

• Al existir más muros, hay más espacio para guardar

Equipamiento

1. Aquí los electrodomésticos están en su territorio, por lo tanto se pueden elegir más grandes o más específicos, como apostar por un muro de hornos, incluyendo un calientaplatos o un horno a vapor, una de las tecnologías más innovadoras por lo sano del proceso de cocción.

2. Es muy importante la elección de la campana, ya que si el espacio es cerrado se debe calcular el volumen de aire a extraer. "Las dimensiones son claves a la hora de elegir. Para una cocina cerrada utilizaría una campana con un diseño moderno, fácil de limpiar y de instalación simple", dice Kiko Zettler, de Bosch.

3. Por estar aparte del resto de los espacios de la casa, se pueden elegir materiales especiales para cubiertas, muebles, cerámicos; crear una composición única, versus una cocina integrada que necesita dialogar mejor con los otros recintos.

Buenas ideas

- "Mi recomendación es que se pueda implementar –en la medida de lo posible– un mesón o comedor de diario. Dado el poco tiempo que hoy tiene la gente, nada mejor que contar con espacios que permitan desayunar o comer juntos. Para ello el equipamiento puede ser el clásico, práctico, funcional y que ayude a hacer de la cocina el espacio cálido y vital que toda familia necesita", dice Cristián Maturana, de Kitchen Center .

- "Para las cocinas cerradas, en general el extractor está empotrado al mueble aéreo, y lo principal es tener una buena organización del mobiliario y de los artefactos para que puedan cocinar dos o más personas sin estar topándose", dice Nicolás Cannistra, gerente comercial de Franke.

Ideas que inspiran

Una gran motivación de separar la cocina es la espacialidad. Al haber más metros extendidos el equipamiento puede ser más generoso, sin olvidar lo eficiente, estético y tecnológico que nos ofrece el mercado.

Encimeras que puedan ser a gas o a inducción de Kitchen Center. www.kitchencenter.cl

Set de 2 paños de cocina botánico, $9.990 (Zara Home, Casacostanera)

Canister, $8.000 (La Horqueta, @lahorquetatienda)

Fuente greda Quinchamalí, consultar precio (Sur Artesanía Latinoamericana, www.artesaniasur.cl)

Plato de fondo Toscana, $39.900 (Blackburn, www.blackburn.cl)

Lámpara colgante modelo Mogano, acero negro y cobre, $54.990 (Eglo, Av. Las Condes 8920)

Tabla mármol y madera, $16.900 (Simple by Puro, Luis Pasteur 6600, L.101)

¿Agua más pura? El monomando Fiorenzo de Stretto evita el contacto del agua con las partículas de plomo, ya que posee una estructura interna, un revestimiento de polímeros de alta resistencia. ¡Como si tuvieras un filtro! www.stretto.cl

Hornos con líneas más modernas de Kitchen Center

COCINA INTEGRADA

Hacer más eficiente una cocina, que originalmente estaba separada, e integrarla para potenciar tanto su capacidad de uso como su luminosidad. Este fue el encargo que recibió la arquitecta Fernanda García-Huidobro (@fgh_arq) de una joven pareja con un hijo pequeño, quienes necesitaban darle más actividad y dinamismo a este espacio y convertirlo, de paso, en el corazón del departamento. “El diseño respondió cambiando el acceso que tenía este espacio y botando el muro divisorio que había entre la cocina y el estar para integrar toda la actividad que se vivía en la cocina, que es lo que buscaba esta pareja. Con esa simple intervención, la cocina se llenó de luz natural que entra por los ventanales y se transformó en un espacio más atractivo para estar”, dice Fernanda.

La primera forma parte esencial del espacio completo de la casa, ya que normalmente se unen living, comedor y cocina, dejando un solo ambiente como lugar de encuentro, relajo, entretención e inspiración.

Es importante decir que en las cocinas integradas los detalles, el diseño, la ergonomía y seguridad de los equipamientos se vuelven un eje. "Aquí se pueden panelar el lavavajillas y el refrigerador –por ejemplo– para que no se vean y otorguen un layout más limpio y moderno", dice Cristián Maturana, gerente general de Kitchen Center.

También es buena idea usar equipamientos espejados, "en líneas blancas y negras que permitan mimetizar los hornos y microondas con los muebles de cocina y el resto del mobiliario que comparte el mismo espacio sin resaltar", suma Maturana.

La distribución y diseño de los muebles se ajustan al tamaño de los muros de la cocina y al programa ideal donde ellos querían un mesón-barra integrado.

La Terraza fue pensada con un mueble en otra y se integra al espacio a través de las ventanas que se pliegan a los costados, quedando living y exterior unidos.

“SE USÓ EL MÁRMOL DE CARRARA PORQUE TIENE UNA NOBLEZA QUE EL CUARZO RECONSTITUIDO NO LA TIENE. Además, los tonos del carrara funcionaban bien con la madera y los colores verdes grisáceos. Para los muebles aéreos usamos madera sólida de lenga” Dice Fernanda García-Huidobro

Beneficios

• más luz

• Ideal para espacios reducidos

• muebles deben ser más integrales

• Unifica las tareas

• más participativa

Equipamiento

1. Una campana extractora es crucial en una cocina abierta y así evitar que los olores invadan toda la casa. Las que se usan en isla cuelgan sobre la cocina y hoy hay atractivos diseños que las transforman en un foco de atención. Si prefieren todo más limpio y simple, una de las versiones más novedosas en campanas son las que se instalan en las cubiertas, al costado o frente a la encimera. Estos modelos 'aparecen' solo cuando están en uso, para luego hundirse y quedar a nivel con la cubierta del mueble de cocina.

2. Todo más armónico y unificado a la vista, para conseguirlo es ideal optar por electrodomésticos panelables, esto significa que se le suma un frente del mismo material de los muebles de cocina, así pasa a ser parte de los muebles y se genera continuidad en las líneas; hoy existen refrigeradores, lavavajillas y lavadoras con esta característica.

3. En los espacios abiertos el ruido es un tema, por lo tanto adquirir los aparatos de cocina más silenciosos del momento es lo recomendable.

4. El mesón-isla siempre será un buen aliado en una cocina integrada, dando opción a varias funciones, como la preparación de la comida o servir y sentar ahí los invitados.

Integrar espacios conlleva una tensión pública-privada que no todos están dispuesto a aceptar. Implica perder cierta privacidad en pos de un lugar multifuncional, con un carácter social. Por eso, una solución intermedia son las cocinas semiintegradas, que ofrecen una opción flexible de modo que los espacios no limiten la vida de las personas y puedan integrase y desintegrarse de manera libre según la necesidad del momento. “Este tipo de cocina es para gente que tiene esos mitos que no puedes derribar y ven en este producto una solución flexible. No son tan tradicionales como para tener cocina cerrada, pero se resisten a una cocina totalmente abierta. Quieren mantener el espacio privado por el tema del orden pero lo pueden integrar si lo necesitan”, dice Francisca León, gerente de research de Empresas Socovesa.

Buenas ideas

- Demarcar el espacio con una materialidad o color.

- Todo ordenado y guardado en su sitio. Para Cristián Maturana, de Kitchen Center, algo maravilloso es poder cocinarles a los amigos. "En una cocina abierta me gusta tener una gran isla que incorpore el comedor en ella y donde mientras yo cocino estén sentados alrededor todos los invitados. Desde el punto de vista estético, es espectacular pero tiene dos grandes desafíos. Se debe mantener impecable y tener un muy buen sistema de extracción. Por eso lo relevante es asesorarse por empresas expertas en cocina, ya que no es solo vender los equipos, sino orientar al cliente para comprender qué implica su sueño de cocina", dice.

- Buenos ventanales en la cocina para ventilar y airear muy bien la zona.

Ideas que inspiran.

Al estar expuesto es necesario equipar con muebles que se camuflen bien, con buen almacenamiento y mantengan la sensación de amplitud y orden de la cocina.

Para la extracción de los olores y vapores, la campana, siendo isla a techo, mesón o integrada a cielo, de Franke.

Silla Breuer, consultar precio (Muebles Pura Sangre, @mueblespurasangre)

Encimera a inducción con campana integrada de Bosch

Contenedor de bambú, $16.990 (Veracruz, Drugstore, L.s 10 y 11)

Peperomia, $12.000 y portamacetero, $14.000 (Elizabeth Mercado, Luis Pasteur 6507)

Set de 6 especiero acero inox., $14.990 (Kitchen Corner, Costanera center, L.164 PB)

Alfombra estampada, 70 x 140 cm, $16.990 (Casaideas)

La grifería Kabel de Wasser

CONSUME MENOS:

La grifería Kabel de Wasser tiene un sistema de apertura en frío y aporta con su look negro y diseño cuello de cisne. www.chc.cl