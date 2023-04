Actriz reveló nuevos detalles de algunas escenas eliminadas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

La versión de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que llegó al cine a comienzos de este año no consiguió cautivar al público de la forma que Marvel Studios esperaba y hasta la fecha es la película de Scott Lang con peor recaudación y una de las entregas peor valoradas del MCU en plataformas como Rotten Tomatoes.

Así, como suele suceder con las películas que no han conseguido un buen desempeño, desde el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se ha hablado mucho sobre los elementos que se descartaron o cortaron en la cinta dirigida por Peyton Reed.

Poco después del lanzamiento se destapó que Ant-Man and the Wasp: Quantumania no quiso incluir a Luis por temas de tiempo además de descartar una escena sobre el pasado de Kang; y ahora Katy O’Brian, la actriz tras Jentorra, contó que su personaje tenía más escenas y varias de ellas eran con el personaje de Billy Murray.

“Tenía un par de escenas de lucha que se cortaron y había un par de momentos con Bill Murray”, dijo O’Brian a Inverse. “En lugar de simplemente morir, había una persecución espacial completa con ellos (Krylar, el personaje de Murray) y luego terminaba con Kang y lo arrestaba o algo así. Era mucho habría sido como una película de tres horas”.

“Llevaban (a Krylar) la cárcel y luego había algunos clips muy lindos de la cárcel, y luego ayudaba a sacarlo, y luego fingía que estaba conmigo todo el tiempo y listo para pelear. Y yo estaba como: ‘Hermano, vamos’”, añadió

O’Brian no explicó por qué esas escenas no llegaron a la versión final de Quantumania, aunque claramente su postulado sobre el tiempo de la película podría ser un factor en esa decisión. No obstante, la actriz afirmó que el guión de la tercera película de Ant-Man cambió mucho durante la producción.

“Fueron agregando cosas al guión hasta el último día de rodaje. Así que hubo muchas cosas que creo que se cortaron al final”, dijo O’Brian.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenó en febrero y hasta la fecha solo ha recaudado $474 millones de dólares a nivel mundial.