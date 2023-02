El director de Ant-Man and the Wasp: Quantumania explicó por qué Luis no aparece en la película

Ant-Man and the Wasp: Quantumania retomó la historia de varios conocidos de la franquicia centrada en Scott Lang como Janet Van Dyne, Hank Pym y Cassie Lang. Sin embargo, la película no contó con el regreso de los queridos amigos de Scott. Pero aunque debido a su ambientación en el Reino Cuántico sería fácil deducir por qué figuras como Luis no aparecieron en Quantumania, recientemente el director de esa cinta, Peyton Reed, quiso entregar una explicación para la ausencia del personaje de Michael Peña.

Al ser consultado sobre si una versión de Quantumania incluía a Luis, Reed le explicó a The Hollywood Reporter que la decisión de omitir a ese personaje y el resto de los amigos de Scott tenía que ver con la cantidad de figuras que ya estaban en Ant-Man 3.

“Obviamente tenemos nuestra familia Lang, van Dyne y Pym, pero también presentamos a Kang, MODOK y todos nuestros personajes de Freedom Fighter. Así que tuvimos que tomar decisiones desde el principio sobre qué historias podíamos contar y qué historias no podíamos contar. Me encantan esos personajes. Fueron muy, muy divertidos y parte de la familia Lang, pero a medida que avanzamos más y más en (el desarrollo) y supimos que queríamos llevar a la familia al Reino Cuántico bastante temprano en la película, simplemente no tenía sentido (incluir a Luis y compañía)”, señaló Reed.

Si bien siempre está el argumento de que Luis perfectamente podría figurar en una escena post-créditos para recapitular todo lo que sucedió en esa película y en el MCU, el punto de Reed es evidente . Pero quién sabe, quizás con Luis la tercera película de Ant-Man podría haber conseguido una mejor recepción.