Quizás una de las reglas más importante a la hora de asistir al cine es la de poner el celular en modo avión o silencio para evitar que suene si es que te llaman. Más aún, impensado resulta llamar a alguien en medio de la función, pero al parecer no todos respetan estas reglas, y según fue dado a conocer Adam Sandler llamó a Jim Carrey en medio de la función de Sonic.

En una entrevista con Jimmy Kimmel, el actor de comedia, señaló que lo llamó en medio de la función para decirle personalmente lo mucho que le gustó la película.

Según complemento el actor, ’Sonic The Hedgehog’ fue la última película que vio antes de entrar en cuarentena, y la sala no se encontraba tan llena por lo que su llamada no resultó tan molesto como se podría pensar.

“Vi la película de Jim Carrey, Sonic. Me di cuenta de que la gente estaba dispersa, solo éramos unos pocos dentro del cine y me reía a carcajadas. La gente detrás de nosotros también se reía. Así que creo que nuestra última gran noche afuera fue gracias a Sonic. Llamé a Carrey desde el cine. Le estaba diciendo lo divertido que era mientras sucedía. No sabía que iba a ser la última película que vería en una sala de cine”, señaló el actor.

Cabe recordar que la película de Sonic se estrenó en febrero pasado, y se convirtió en todo un éxito, a pesar de las críticas que tuvo inicialmente y que llevaron a un cambio en el diseño del protagonista.