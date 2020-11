Adidas lanzará las zapatillas de Spider-Man: Miles Morales

Por cortesía de Spider-Man: Into the Spider-Verse las zapatillas que más se asocian con Miles Morales son las Jordan Air 1, sin embargo, en su nuevo videojuego este superhéroe cambiará de calzado y vestirá un llamativo modelo de Adidas.

Dichas Adidas Superstar destacan por su color rojo con franjas negras y, de acuerdo a Marvel, pronto los fanáticos podrán disfrutarlas más allá del videojuego.

Después de todo, Adidas planea lanzar a las denominadas Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Superstar en algunos días más.

Esta versión real de las zapatillas de Miles en el nuevo juego de Insomniac tendrá los mismo colores, pero también lucirá otros detalles como un estampado de telaraña en el talón, y etiquetas de PlayStation y Spidey en los cordones.

Según Adidas, las Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Superstar estarán disponibles en tallas para adultos y niños, y serán lanzadas en “Estados Unidos, Canadá y mercados selectos en la región de Asia-Pacífico” este 19 de noviembre, mientras que también llegarán a “mercados europeos selectos” el 4 de diciembre.

Por ahora la compañía no ha anunciado un precio oficial para estas zapatillas, pero cabe recordar que este no es el primer calzado inspirado en Miles Morales que sale al mercado y anteriormente también se vendieron sus zapatillas de Spider-Man: Into the Spider-Verse.