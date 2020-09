Aldis Hodge negocia para interpretar a Hawkman en la película de Black Adam

La película de Black Adam protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson ya habría encontrado a su Hawkman.

Desde The Hollywood Reporter cuentan que Aldis Hodge, el actor conocido por sus papeles en City on a Hill, El Hombre Invisible, Straight Outta Compton y One Night in Miami, está en la última etapa de las negociaciones para interpretar a Carter Hall/ Hawkman en la nueva película centrada en el enemigo de Shazam.

Por supuesto, como se anticipó durante la presentación de Black Adam en DC FanDome, la aparición de Hawkman en la película se dará de la mano de la Sociedad de la Justicia, el longevo grupo de superhéroes de DC que se posicionará en oposición a Black Adam.

La formación de la Sociedad de la Justicia en Black Adam incluirá a Atom Smasher, quien será interpretado por Noah Centineo; Doctor Fate y Cyclone. No obstante, como explicó el propio Dwayne Johnson un tiempo atrás, no incluirá a Hawkgirl, el personaje que es el eterno amor de Hawkman y cuya historia ha estado entrelazada por siglos.

La película de Black Adam lleva varios años en desarrollo pero bajo la dirección de Jaume Collet-Serra finalmente planea estrenarse en diciembre de 2021.