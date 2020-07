Atom Smasher será parte de la película de Black Adam que protagonizará The Rock

No solo en el pasado estará situada la película de Black Adam, siguiendo los orígenes del personaje que inevitablemente se transforma en el rival de Shazam, pues ahora se ha dado a conocer oficialmente que un superhéroe contemporáneo será parte de la película que protagonizará Dwayne “The Rock” Johnson.

De acuerdo a THR, Noah Centineo, el actor conocido por su rol en To All the Boys I’ve Loved Before, y quien ya fue elegido para ser la nueva versión de He-Man en el cine, fue contratado para interpretar a Atom Smasher.

En los cómics, el superhéroe es conocido por su fuerza y la habilidad de incrementar su tamaño, siendo parte de agrupaciones heroicas como Infinity, Inc, la Justice League y la Justice Society of America, forjado un nexo cercano con Stargirl.

Además, siendo el ahijado de Al Pratt, el primer héroe en ser conocido como The Atom, también estaba marcado por el hecho de que su abuelo fue el supervillano conocido como Cyclotron.

Al mismo tiempo, en un momento de los cómics, Black Adam se une a la Justice Society, forjando una rivalidad con Atom Smasher. Pero en el camino ambos terminan siendo amigos, cuestionan los límites de la agrupación y se unen en una alianza para liberar a la nación de Khandaq, situada en la actualidad en la zona en la que nació Black Adam.

Tengan en cuenta que, según otros rumores, Stargirl y Hawkman, dos personajes que también han sido parte de la JSA, también podrían ser parte de la película que viene desarrollándose durante la última década. Su director será Jaume Collet-Serra.