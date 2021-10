Algunos momentos de Seinfeld han sido arruinados por su relación de aspecto en Netflix

Durante los últimos años la calidad de imagen de los televisores ha avanzando mucho, sin embargo, el progreso que permite que cada día podamos disfrutar de una mejor experiencia desde la comodidad de nuestra casa también ha traído problemas para las repeticiones de algunas series clásicas.

Después de todo, antes de la era de los televisores pantalla plana, el estándar para los programas de televisión era una relación de aspecto de 4:3. Y, a medida que algunas producciones clásicas han llegado al streaming, se han adoptado distintas fórmulas para adaptar aquella propuesta original a relación de aspecto de 16:9.

Pero lamentablemente no todas las fórmulas para esa transición han sido provechosas y así quedó en evidencia con la reciente llegada de Seinfeld a Netflix.

Resulta que aunque Netflix desembolsó una gran cantidad de dinero para quedarse con los derechos de emisión de la clásica serie, la plataforma no quiso gastar más en una nueva versión con alta definición del programa y apostó por presentarlo con una relación de aspecto de 16:9 que simplemente corta partes de la imagen.

Así, como algunos usuarios no tardaron en darse cuenta, en algunos episodios se han perdido bromas claves. Y, por ejemplo, en el capítulo número 16 de la temporada 8, “El bache”, aquel bache titular simplemente no aparece en una escena ya que queda recortado por la nueva relación de aspecto.

Como indican desde The Verge, este es un problema que ya habría estado presente en la versión de Seinfeld disponible en Hulu (un streaming que no está en Latinoamérica) y por lo tanto hasta ahora no existen versiones de Seinfeld en alta definición y con imagen completa porque, para ver los episodios con relación de aspecto 4:3 los fanáticos solo pueden recurrir a los DVDs.

Por supuesto, Seinfeld no es la primera serie que sufre con este tipo de prácticas en la era del streaming y tiempo atrás Los Simpson también presentó problemas con algunas de sus bromas en el marco de su debut en Disney Plus en Estados Unidos. Así, considerando que eventualmente el tema de la serie de Homero y compañía se solucionó, a los fanáticos de Seinfeld solo les quedaría esperar por una eventual mejora que permita ver la serie en buena calidad y con una imagen completa.