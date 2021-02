AMC estima que la última temporada de Better Call Saul recién llegará en 2022

Si estaban esperando ver a la última temporada de Better Call Saul durante este 2021, probablemente esta noticia los decepcionará.

Pese a que aún no hay una fecha oficial para el estreno del sexto ciclo de la serie, recientemente el Jefe de AMC Networks, Josh Sapan, reveló que sus estimaciones apuntan a que el regreso de Better Call Saul recién podría concretarse durante los primeros meses de 2022.

“Todavía tenemos algunos cambios debido a retrasos en la producción relacionados con COVID para nuestros programas”, explicó Sapan en una presentación ante los accionistas de AMC (vía Tv Line). “(Tenemos) una lista más completa de series de The Walking Dead que la que hemos tenido en algún tiempo con The Walking Dead y Fear the Walking Dead de regreso con toda su fuerza, y luego la segunda temporada de World Beyond. Para Better Call Saul, parece probable, en este punto, que se traslade al primer trimestre de 2022. Así lo vemos ahora”.

La quinta temporada de Better Call Saul terminó en el primer semestre de 2020, pero la pandemia ha hecho más lento el desarrollo de la serie y aparentemente las filmaciones de los nuevos episodios recién arrancarán durante próximo mes de marzo.