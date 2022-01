Andrew Garfield está dispuesto a volver a interpretar a Spider-Man

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Días atrás les contamos que a través de redes sociales habían comenzado a propagarse campañas para que Andrew Garfield y Tobey Maguire protagonizaran nuevas películas como sus respectivas versiones de Spider-Man. Bueno, aunque Sony todavía no se pronuncia al respecto, el sueño de The Amazing Spider-Man 3 podría estar un poquito más cerca.

Después de todo, en el marco de una reciente entrevista con Variety, el propio Andrew Garfield confirmó que está dispuesto a volver a interpretar a Spider-Man.

En medio de una conversación que abarcó sus trabajos más recientes, Garfield fue consultado directamente sobre si estaría dispuesto a volver a dar vida a Peter Parker.

“Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si se siente bien”, dijo Garfield. “Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, para el bien común y para la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si tuviera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y seguro de mí mismo”.

Si bien Garfield alcanzó a protagonizar dos películas de la saga The Amazing Spider-Man, en varias oportunidades el actor ha contado que no lo pasó muy bien durante el desarrollo de esas cintas. De hecho, durante el año pasado el protagonista de Tick, Tick... Boom! reflexionó sobre su período como Spider-Man y catalogó a su experiencia en esa saga como un doloroso despertar sobre la industria del cine.

Pero como ya tendrán claro si vieron Spdier-Man: No Way Home, pase lo que pase con una hipotética The Amazing Spider-Man 3, Garfield ya volvió como su versión del arácnido. Y, en la misma conversación con Variety, explicó que decidió regresar por la conmovedora escena donde su personaje rescata a MJ (en un guiño a lo que no pudo conseguir con Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2) y también contó que está feliz con la oportunidad que le brindó esa película.

“Estoy muy agradecido. Estoy realmente, realmente agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos del Peter que interpreté. Amo ese personaje y estoy agradecido de haber podido trabajar con estos actores increíbles, este director increíble y Marvel en conjunto con Sony”, dijo Garfield. “Fue alegre y con una sensación de cierre para mí. Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter debido a donde lo dejamos. Pude dar un paso atrás y curarlo un poco. Y también estaba apoyando realmente a Peter (de Tom Holland) y honrando a su personaje al completar esa trilogía, sin distraerla ni restarle valor”.