Andy Muschietti recordó su experiencia positiva con Ezra Miller en el rodaje de The Flash

En estos minutos Ezra Miller es el foco de atención por la respuesta positiva que ha recibido The Flash en sus primeras funciones, pero ese no era el caso hace algunos meses. Como recordarán durante buena parte de 2022 el futuro de The Flash fue incierto y no porque la película fuese mala ni nada por el estilo, sino porque Miller no dejaba de meterse en problemas.

Como recordarán el actor que comenzó a interpretar a Barry Allen/The Flash con un cameo en Batman v Superman fue arrestado en Hawaii en dos oportunidades, fue acusado de robo en Vermont y estuvo envuelto en un par de situaciones que pintaban una imagen preocupante de su conducta.

Pero mientras todo ese complicó las cosas para la promoción de The Flash el año pasado, Andy Muschietti solo tendría buenos recuerdos de Miller.

El director de la cinta del velocista escarlata conversó con el portal /Film en el marco de la CinemaCon 2023 y dio a entender que su experiencia con Miller en el rodaje fue bastante positiva.

“Ezra es un actor extraordinario. Fue una de mis mejores experiencias trabajando con un actor. Es brillante. Sus contribuciones son constantes y, además, le gusta jugar y hacer más tomas que a mí, lo cual es mucho. En la toma 24 dije: ‘Creo que hemos terminado’. Y era como: ‘¿Podemos hacer una más?’ Está lleno de emociones increíbles y las trae al set cada vez. También es un comediante increíble, que es algo para lo que no estaba completamente preparado... El hecho de que interpretara a dos versiones del mismo personaje, dos versiones que son diametralmente opuestas: el Barry que todos conocemos que es neurótico, ansioso, lleno de dificultades, traumas infantiles y demás. Lidiando con todo eso. Y el Barry que básicamente no es nada de eso, que es absolutamente despreocupado, y un poco tonto, un idiota”, comentó Muschietti.

Después de sus controversias, en agosto del año pasado Miller comenzó un tratamiento para su salud mental y actualmente estaría enfocado en esa mejoría. De hecho, en la presentación del nuevo DCU en enero de este año, el co-CEO de DC Studios, Peter Safran, abordó el futuro del actor en la franquicia y dijo que “Ezra está completamente comprometido con su recuperación y apoyamos plenamente ese viaje en el que se encuentran ahora. Cuando sea el momento adecuado, cuando sientan que están listos para tener la discusión, todos descubriremos cuál es el mejor camino a seguir. En este momento, están completamente enfocados en su recuperación”.

En estos minutos la puerta estaría abierta para posibles secuelas de The Flash, pero ni eso ni la continuidad de Miller en el papel titular son cosas aseguradas.