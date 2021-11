Ant-Man and The Wasp: Quantumania ya terminó sus filmaciones

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ya completó un importante paso en su camino a la pantalla grande y cuando todavía resta bastante para su estreno programado para 2023, la próxima cinta sobre Scott Lang y Hope Van Dyne terminó la etapa principal de sus filmaciones.

La tercera película de Ant-Man comenzó su rodaje en julio de este año y durante este martes su propio director, Peyton Reed, anunció que la parte principal del rodaje está lista. Todo de la mano de un llamativo diseño realizado por Mark James Hiblin.

“¡La fotografía principal de Ant-Man and The Wasp: Quantumania ya está completa! No puedo esperar para mostrarles todo lo que hemos estado haciendo”, señaló el director que continuará al mando de las películas del héroe miniatura tras su trabajo en Ant-Man y Ant-Man and The Wasp.

Hasta el momento no hay muchos detalles oficiales sobre la trama de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sin embargo, está claro que además del regreso de Paul Rudd y Evangeline Lilly como los héroes titulares, esta cinta también contemplará a Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne y Kathryn Newton como Cassie Lang, además de Jonathan Majors como Kang el Conquistador y aparentemente Bill Murray en un rol que aún no es revelado.

El guión de Ant-Man 3 fue escrito por Jeff Loveness (Rick and Morty) y su estreno está programado para julio de 2023.