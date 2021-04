Aquí tienen otro póster para esperar al nuevo tráiler de Army of the Dead

Un par de días después de revelar a un nuevo afiche y fijar el lanzamiento de un tráiler para este martes 13 de abril, Zack Snyder dio a conocer otro póster de Army of the Dead.

Este afiche es bastante más macabro que su predecesor y fue acompañado por la leyenda “ellos son lo que crees que son” en el tweet de Snyder.

Army of the Dead está basada en una historia del director de Man of Steel y bajo su dirección mostrará a un grupo de mercenarios que tratarán de concretar un millonario robo en Las Vegas en el marco de un brote zombie.

El elenco de esta película contará con Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Raúl Castillo, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Nora Arnezeder y Matthias Schweighöfer, entre otros.

Army of the Dead recibió una Categoría R por “violencia sangrienta fuerte, sangre y lenguaje, algo de contenido sexual y desnudez breve / desnudez gráfica”, pero Netflix espera que su estreno fijado para el próximo 21 de mayo sea el puntapié inicial de una nueva franquicia.