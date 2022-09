Aquí tienen un repaso por todo lo que anunciaron Pixar y Walt Disney Pictures en la D23 2022

La primera jornada de la D23 está por llegar a su fin y mientras muchos fanáticos ya están especulando con lo que se podría anunciar el sábado por parte de Lucasfilm y Marvel Studios, por ahora el foco está en las presentaciones de Pixar y Walt Disney Pictures.

Entre esas divisiones de Disney se realizaron varios anuncios para el futuro de las producciones de la compañía abarcando desde apuestas para el cine como una secuela de Intensa-Mente hasta varios proyectos live-action y animados para Disney Plus.

En ese sentido, como es fácil perderse entre tantos anuncios, a continuación les dejamos un repaso por lo más relevante.

Pixar

Intensa-Mente 2 (Película)

Secuela de la cinta de 2015 con un nuevo director y elenco de emociones. Llegará en 2024 al cine.

Elemental (Película)

Disney lanzó el primer vistazo a la nueva cinta de Pixar que será protagonizada por Leah Lewis y Mamoudou Athie.

Elio (Película)

Lo nuevo del co-director de Coco será sobre un niño que viaja por accidente al espacio.

Win or Lose (Serie de Disney+)

Protagonizada por Will Forte, este programa seguirá las andanzas de un equipo de béisbol.

Walt Disney Pictures | Live-action

Disenchanted (Película)

Se presentó nuevo tráiler de la secuela de Encantada que se estrenará en noviembre por Disney plus.

Abracadabra 2 (Película)

Disney reveló otro adelanto y un póster para el regreso de las Hermanas Sanderson.

Peter Pan and Wendy (Película)

Esta producción que se estrenará en Disney Plus será dirigida por David Lowery. Su elenco contará con Alexander Molony como Peter Pan, Jude Law como el Capitán Garfio y Ever Anderson como Wendy. Disney no estableció una fecha concreta para su estreno y solo señaló que será en 2023, pero igualmente debutó un póster.

Mufasa: El Rey León (Película)

El estudio estableció las bases para la cinta dirigida por Barry Jenkins que será una precuela del remake de El Rey León de 2019 y contará cómo fue la vida del padre de Simba.

La Sirenita (Película)

La compañía de Mickey Mouse también aprovechó de lanzar el primer tráiler para el remake live-action de La Sirenita.

Blanca Nieves (Película)

Se estableció una fecha de estreno en 2024 para el remake live-action de Blanca Nieves que contará con Rachel Zegler como Blanca Nieves y Gal Gadot como la Reina Malvada.

Mansión Embrujada (Película)

Aunque la compañía no compartió con todo el mundo el primer vistazo a su película basada en la atracción de los parques Disney, se confirmó (vía Deadline) que La Mansión Embrujada contará con cameos de Winona Ryder, Hasan Minhaj y Dan Levy, además de incluir a Rosario Dawson, Danny DeVitoLaKeith Stanfield y Jamie Lee Curtis como parte de su elenco.

Walt Disney Pictures | Animación

Iwájú (Serie)

Ahora en la zona de la animación Disney presentó la primera imagen de Iwájú, su nueva serie para Disney Plus ambientada en la Nigeria del futuro. Este programa debutará en 2023.

Zootopia+ (Serie)

En noviembre se estrenará la serie de antología que en 6 episodios contará historias enmarcadas en el mundo de Zootopia.

Strange World

Con una nueva imagen, Disney ratificó que su nueva película animada con un elenco encabezado por Jake Gyllenhaal debutará en cines en noviembre.

Wish (Película)

Finalmente Disney anunció a Wish, su nueva cinta para la pantalla grande que contará la historia de la estrella fugaz que cumplió los deseos de sus personajes.

¿Esperan alguno de estos proyectos de Disney?